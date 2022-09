Lars von Trier sul Parkinson a Venezia 2022: "Mi sento meglio, ma per combattere il tremore ci vorrà tempo"

Lars von Trier ha partecipato alla conferenza stampa del suo The Kingdom Exodus via Zoom parlando della sua malattia, il Parkinson, e del suo nuovo lavoro che approderà su MUBI prossimamente.

La recente diagnosi di Parkinson ha impedito a Lars von Trier di essere presente alla Mostra di Venezia 2022 per presentare la terza e ultima stagione della sua serie di culto, The Kingdom - Il regno, intitolata The Kingdom Exodus. Ma il regista danese è apparso in conferenza stampa collegato via Zoom, e ha parlato del suo nuovo lavoro, ma anche della sua malattia.

"Le cure stanno andando bene, ma combattere il tremore richiederà un po' di tempo. Mi sento meglio, ma un po' più stupido di prima, quindi questo la dice lunga", ha detto von Trier tra gli applausi della stampa.

The Kingdom Exodus, terza e ultima stagione della serie The Kingdom - Il Regno, verrà presentata oggi Fuori Concorso per il pubblico. I cinque episodi verranno presentati in seguito sullo streamer MUBI.

La trilogia di The Kingdom, iniziata negli anni '90, è ambientata in un ospedale costruito sui vecchi stagni di sbiancamento a Copenaghen, dove il male ha messo radici. Von Trier ha detto che le condizioni in cui ha realizzato gli ultimi episodi sono state molto diverse dalla prima stagione:

"I primi episodi sono stati realizzati con pochissimo tempo e pochissimi soldi, questa volta ci ho lavorato per tre anni e mezzo". Il regista ha aggiunto: "Ho attraversato un momento molto difficile della mia vita e c'erano vari progetti che avrei potuto far partire: The Kingdom Exodus mi è sembrato il più facile. L'ho scelto con piacere, è stato molto divertente scriverlo. Spero che lo percepirà anche il pubblico".

A presentare la serie a Venezia erano presenti la produttrice Louise Vesth e gli attori Bodil Jørgensen, Nikolaj Lie Kaas e Nicolas Bro.