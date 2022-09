Venezia 2022, Casey Affleck: "Ho visto Blonde ed è incredibile"

Casey Affleck ha elogiato Blonde, l'imminente biopic su Marilyn Monroe di Andrew Dominik, durante una conferenza stampa relativa al suo ultimo film, intitolato Dreamin' Wild, che ha avuto luogo durante la giornata di oggi, Mercoledì 7 Settembre, presso la Mostra del Cinema di Venezia.

Blonde: un'immagine del film con Ana de Armas

"Ho visto Blonde ed è incredibile", ha affermato Affleck durante la sua intervista. "Ho visto un paio di versioni di Blonde e so che a Dominik ci è voluto molto tempo per realizzare questo film e farlo uscire. Ma lui è fatto così. È lento con cose di questo tipo. Ma è un film fantastico e bellissimo".

Il fratello di Ben Affleck, durante la stessa conferenza, ha anche parlato del suo rapporto con Dominik, con il quale ha lavorato durante le riprese de L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford: "Nel corso della vita ho sperimentato la mia buona dose di fallimenti. Speranze infrante e sogni crollati."

Casey Affleck in una immagine di The Assassination of Jesse James

"Ho recitato in molti film che pensavo sarebbero stati fantastici e non si sono rivelati fantastici", ha spiegato Casey Affleck. "Quando abbiamo portato qui a Venezia il film su Jesse James l'accoglienza è stata calorosa, ma il resto del mondo ha pensato che fosse un disastro totale. Il fallimento di un film costoso. E per un po' ho pensato che il mio più grande risultato fosse aver recitato nel film di Brad Pitt con il botteghino più basso di sempre".