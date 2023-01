Venerdì 13, reboot in arrivo con il regista del film originale?

Ma voi ve lo ricordate Venerdì 13? Siete abbastanza "vecchi" da averlo visto? In ogni caso, sembra che abbiate l'età giusta per un reboot.

Sembra che presto possa arrivare un reboot del celebre horror slasher Venerdì 13, e che il regista del film originale, Sean S. Cunningham, sia coinvolto nel progetto.

Non fidatevi del Metascore (che in questo caso è addirittura più basso per l'originale anni '80 che per il remake del 2009): Venerdì 13 si potrebbe definire a tutti gli effetti un film cult, e a distanza di 40 anni e più, potrebbe tornare a mostrare tutto il suo impatto nella cinematografia con un nuovo reboot.

Ai microfoni di Bloody Disgusting, come riportano anche CBM e CBR, lo sceneggiatore Jeff Locker avrebbe infatti parlato della possibilità di un nuovo tentativo di riportare sul grande schermo il franchise.

"Sean [S. Cunningham, regista del film originale] mi ha ingaggiato per la riscrittura di the Night Driver, e dopo aver lavorato a stretto contatto con lui e Jeremy Weiss per quel progetto, ci è venuto spontaneo cominciare a parlare di Venerdì 13 e House" ha raccontato Locker "_Jeremy e io abbiamo fatto il nostro pitch per una versione ideale di un reboot di Venerdì 13, con la benedizione di Sean e la sua collaborazione nel caso in cui venga realizzato".

E dire che il franchise non se la stava cavando comunque male, considerato il fatto che è attualmente in sviluppo una serie tv prequel prodotta da Peacock e intitolata Crystal Lake.

"Ovviamente, la serie tv prequel ha riacceso l'interesse nei confronti di un nuovo, possibile film, per cui speriamo che questo entusiasmo possa ispirare entrambe le parti a lavorare insieme e dare a Jason la possibilità di tornare di nuovo sul grande schermo dopo 14 anni" continua Locker, e conclude "Ma abbiamo anche un piano B per un sequel dell'originale che pensiamo i fan adoreranno assolutramente, per cui bisognerà evitare ogni impiccio legale".

E voi, che ne pensate? Ne volete ancora di Venerdì 13?