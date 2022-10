Venerdì 13: la serie prequel Crystal Lake ordinata da Peacock

Peacock ha annunciato di aver ordinato la serie Crystal Lake, progetto ideato come prequel della saga horror Venerdì 13.

I fan del cult horror Venerdì 13 potranno assistere prossimamente a un nuovo capitolo della storia grazie alla serie prequel intitolata Crystal Lake, di cui Peacock ha ordinato la realizzazione.

A firmare il progetto sarà Bryan Fuller, già autore di show di successo come Hannibal e Star Trek: Discovery.

Il progetto prequel di Venerdì 13 è in fase di sviluppo fin dal 2013 e Bryan Fuller, inizialmente, aveva pensato di realizzare un film.

Il produttore sarà coinvolto anche come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Il cult horror del 1980 aveva come star Betsy Palmer, Adrienne King, Laurie Bartram e Kevin Bacon. Il film seguiva un gruppo di teenager che si ritrovava alle prese con un terribile killer durante un campeggio estivo a Crystal Lake. A compiere gli atroci crimini era la signora Vorhees che, inizialmente, aveva ucciso dei responsabili del campeggio nel 1959 dopo che il figlio Jason era morto, apparentemente annegato.

Venerdì 13: un'immagine del film

Nel team della produzione della serie ci saranno lo studio A24, Victor Miller che ha firmato lo script del film cult del 1980, Marc Toberoff e Rob Barsamian. Fuller ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Ho scoperto Venerdì 13 tra le pagine del magazine Famous Monsters quando avevo 10 anni e da allora penso a questa storia. Quando si parla di horror, A24 alza il livello e spinge in alto la qualità e sono elettrizzato nell'esplorare l'area del campeggio di Crystal Lake con la loro guida. E Susan Rovner è semplicemente la migliore in quello che fa. Lavorare con lei è un piacere e un onore".

Susan Rovner, responsabile dei contenuti di NBCUniversal Television, ha aggiunto: "Venerdì 13 è una delle saghe horror più iconiche nella storia del cinema e stavamo morendo dalla voglia di rivisitare questa storia con la nostra serie Crystal Lake. Non vediamo l'ora di lavorare con Bryan Fuller, un creatore dotato e visionario con cui ho avuto il piacere di essere amica e collaboratrice da molto tempo, insieme ai nostri incredibili partner di A24, in occasione di questa versione aggiornata per Peacock che elettrizzerà i fan della saga".