Venerdì 13, A24 interrompe la produzone della serie prequel Crystal Lake

Brutte notizie per i fan della saga di Venerdì 13: secondo quanto riportato nelle ultime ore, A24 avrebbe interrotto la produzione della serie prequel Crystal Lake.

Annunciata per la prima volta alla fine del 2022, la serie prequel avrebbe dovuto debuttare alla fine del 2024/2025 su Peacock, con la protagonista originale Adrienne King che sarebbe tornata a Camp Blood, dove tutto era iniziato, ma i guai che affliggono la saga di Jason Voorhees da anni ancora non sono finiti.

La serie doveva essere prodotta da A24 insieme a Bryan Fuller (Hannibal), che sarebbe stato anche showrunner e sceneggiatore. A proposito, avete visto la recente reunion di Hannibal?

Adrienne King e Betsy Palmer nella resa dei conti finale di Venerdì 13

Secondo Jeff Sneider di The InSneider, la A24 ha staccato la spina a Crystal Lake, ma non è sicuro che si tratti di una decisione definitiva o meno. La A24 non ha rilasciato commenti e Sneider, come il resto del fandom dell'horror, è in attesa di ulteriori informazioni, anche da parte di Peacock, per fare luce sulla situazione.

"Ho sentito che A24 ha staccato la spina a Crystal Lake, la serie prevista da Peacock basata sul franchise di Venerdì 13 con il killer mascherato Jason Voorhees. Bryan Fuller avrebbe dovuto produrre lo show horror. Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o temporanea, dato che A24 non ha rilasciato dichiarazioni. Forse Peacock aiuterà a fare più luce su questo progetto, annunciato nel 2022".

Da quando è stata annunciata, sono emerse poche informazioni sulla produzione di Crystal Lake. L'ultimo aggiornamento sulla serie è stato dato da Adrienne King nel marzo 2023, quando ha condiviso sul suo Instagram una foto in compagnia di Bryan Fuller, commentando il buon esito di uno dei loro recenti incontri.