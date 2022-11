Vacanze di Natale, la raccolta di cinepanettoni su Prime Video in streaming da oggi

Vacanze di Natale 95, Natale in India, Natale a Miami e molti altri cinepanettoni sbarcano su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

I cinepanettoni hanno definito circa vent'anni di cinema natalizio italiano, nel bene e nel male. Prime Video mette a disposizione dei suoi utenti sei tra i titoli più seguiti negli anni, a partire dal "classico" Vacanze Di Natale 95, passando per Natale in India, Natale a Miami, Natale in crociera, Natale a Rio e Natale in Sudafrica. In Vacanze di Natale 95 Remo Proietti, romano e accanito giocatore, è abbandonato dalla moglie e per tentare una riconciliazione la segue ad Aspen, dove lei è andata per trovare la sorella. Sullo stesso aereo c'è il milanese Lorenzo Colombo con la figlia adolescente che ad Aspen spara d'incontrare il suo idolo Luke Perry.

In Natale in India ci troviamo nel 9 luglio 1987. Alla clinica di Roma Santissima Maria Addolorata si incontrano casualmente il giudicie Enrico Paci ed il trafficone romano Fabio De Tassis. I due sono diventati padri di due maschietti, ma un improvviso blackout elettrico confonde l'infermiera che stava portando i bambini nella nursery. Dopo 16 anni, siamo nel 2003, rivediamo i due protagonisti alle prese con i loro "presunti figli" Nelson De Tassis e Costantino Paci. Scopriremo che i ragazzi hanno caratteri completamente opposti a quelli dei loro padri, tanto da pensare che i figli siano stati realmente scambiati nella clinica al momento della loro nascita...

In Natale a Miami Giorgio, abbandonato e tradito da sua moglie Daniela, parte con l'amico Mario per Miami, ma scopre che è proprio lui l'amante della moglie. Per vendetta, allora, cede alle lusinghe di Stella, la giovane figlia di Mario, da sempre innamoratissima di lui. Massimo, suo figlio Paolo ed i suoi amici, Diego e Lorenzo, decidono anche loro di partire in vacanza per Miami: il povero Massimo, però imbranato per natura, riesce a trasformare in un disastro ogni avventura dei tre ragazzi...

In Natale in crociera Con l'approssimarsi del Natale, Paolo, un affermato professionista, ha progettato di spedire la moglie Francesca e il figlio in vacanza sulla neve per potersi dedicare indisturbato alla sua amante Magda. Un contrattempo sembra mandare all'aria i suoi piani, e le cose si complicano ulteriormente quando suo cognato Felice tenta il suicidio dopo essere stato piantato dalla fidanzata. In Natale a Rio Fabio è da sempre innamorato della sua collega Linda, ma senza il coraggio di rivelarsi. A causa di uno scambio di indirizzi elettronici, Fabio pensa che Linda lo abbia notato e addirittura invitato a passare con lei le vacanze di Natale in Brasile. Ma quando si presenta in aeroporto, si accorge dell'equivoco: Linda sta partendo con il suo fidanzato segreto Gianni e per di più il motivo del viaggio è presentarlo al padre che vive in Brasile da molti anni. Non potendo più tirarsi indietro, Fabio è costretto a partire come terzo incomodo.

Infine Natale in Sudafrica è un film diviso in due episodi. Nel primo, Carlo si concede una vacanza in Sudafrica con l'amata Susanna, la sua seconda moglie, ma incontra suo fratello Giorgio, un coatto con il quale non è in buoni rapporti, visto che in passato gli ha soffiato il patrimonio e anche la prima moglie, Marta... Nel secondo episodio, due amici - il chirurgo estetico Rischio e il macellaio Ligabue - decidono di regalarsi una breve vacanza-safari per passare il Natale insieme ai rispettivi figli, Laura e Vitellozzo, fidanzati da diverso tempo. Durante la vacanza però incontrano Angela, una bellissima entomologa italo-argentina a caccia di una rara farfalla...