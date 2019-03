Luke Perry in Vacanze di Natale '95: il film che girò con Boldi e la Capotondi

Francesco Bellu

Luke Perry recitò anche in Vacanze di Natale '95, con un ruolo autoironico che richiamava il fascino che l'attore, scomparso oggi a causa di un ictus, esercitava sulle ragazzine per via del suo Dylan McKay, il bello e dannato di Beverly HIlls, 90210.

Sfruttando questa situazione, Neri Parenti imbastì proprio uno dei suoi classici cinepanettoni, Vacanze di Natale 95, in cui Luke Perry diventava l'oggetto del desiderio di un allora giovanissima Cristiana Capotondi che sogna di poterlo incontrare mentre è in vacanza ad Aspen in Colorado insieme a suo padre, Lorenzo, interpretato da Massimo Boldi. Perry si è prestato con ironia a interpretare se stesso, come si può vedere nella sequenza in cui entra in scena come un dio, con in sottofondo le note di No More I Love You di Annie Lennox, lasciando attonita la sua fan.

Oltre a Luke Perry, Capotondi e Boldi, il cast di Vacanze di Natale '95 comprendeva anche Christian De Sica che, scambiando per errore le valige con Boldi dava inizio alla girandola di equivoci che danno benzina al film.

A metà degli anni Novanta, Beverly Hills 90210 era diventato un telefilm di culto per una miriade di adolescenti, Italia inclusa. Tutti gli attori erano sulla cresta dell'onda, con i loro volti stampati su magliette oppure onnipresenti in tantissimi rotocalchi, foto nei diari e poster appesi sui muri. Luke Perry, morto oggi a causa di un ictus era uno dei più amati, con il suo personaggio che era una versione aggiornata di Fonzie di Happy Days con un pizzico di tormento alla James Dean, tanto che guidava una iconica Porsche Sppedster.