Le urla di Scarlett Johansson e Adam Driver in Storia di un matrimonio spaventano anche i lupi

The Wall Street Journal ha svelato un uso davvero particolare e inaspettato di alcune scene del film Scene di un matrimonio, diretto da Noah Baumbach.

I file audio delle liti tra i personaggi interpretati da Scarlett Johansson e Adam Driver sono stati infatti usati per tenere distanti i lupi dal bestiame.

Storia di un matrimonio contro i lupi

Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti ha infatti scelto quelle urla per provare a tenere al sicuro molti animali.

La testata americana ha spiegato che, per evitare gli attacchi dei lupi, sono utilizzati droni, telecamere termiche in grado di individuare gli esemplari che si nascondono nell'oscurità, luci e un metodo molto particolare. Il Wall Street Journal ha raccontato: "_ Un altoparlante diffonde suoni allarmanti come fuochi d'artificio, spari e litigi.

Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson, Adam Driver in una scena del film

Una registrazione è quella della lita tra Scarlett Johansson e Adam Driver nel film Storia di un matrimonio_".

Uno dei responsabili di USDA in Oregon ha aggiunto: "Ho bisogno che i lupi reagiscano e sappiano che gli esseri umani sono cattivi".

I risultati dell'iniziativa

Tra i file audio usati per tenere distanti i lupi ci sono anche il brano Thunderstruck degli AC/DC, ma l'utilizzo delle scene del film appare davvero inaspettato.

La strategia sembra funzionare e in Oregon si è registrata una diminuzione della morte delle mucche a causa degli attacchi dei lupi, passando da 11 esemplari uccisi in 20 giorni a 2 in 85 giorni.

Nel film diretto da Noah Baumbach Adam Driver e Scarlett Johansson interpretano una coppia che sta affrontando un duro divorzio e lottano per la custodia del figlio.

Le loro liti hanno lasciato il segno per il loro impatto emotivo e, in modo ironico, venendo usate anche per la creazione di numerosi meme.