Scarlett Johansson terapista di coppia nella parodia di Storia di un matrimonio (VIDEO)

Scarlett Johansson si è prestata a una divertente parodia di Storia di un matrimonio nel corso del nuovo episodio di Saturday Night Live, andato in onda stanotte. L'attrice, che conduceva per la sesta volta lo storico varietà televisivo americano, è abituata a prendersi in giro da sola in tale contesto: basti pensare al 2015, quando recitò in un video che trasformava Avengers: Age of Ultron in una commedia romantica. Questa volta, a parte il cameo posticcio di Thanos nel monologo introduttivo, è toccato al nuovo film di Noah Baumbach, acclamato dai tempi della sua prima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ora ritenuto uno dei pesi massimi nella stagione dei premi, con sei candidature ai Golden Globe.

Lo sketch del Saturday Night Live, dal titolo A Conway Marriage Story, è incentrato sul matrimonio tra Kellyanne Conway, una delle figure più controverse in seno all'amministrazione Trump (fu lei a coniare l'espressione "fatti alternativi"), e il marito George, divenuto una celebrità su Twitter grazie alle sue critiche feroci nei confronti del datore di lavoro della consorte (la quale, a differenza di Trump, non ha mai commentato la cosa in pubblico). Il video riprende la struttura dell'incipit di Storia di un matrimonio, con Kellyanne (Kate McKinnon) e George (Beck Bennett) che parlano di ciò che ognuno apprezza dell'altra persona, con numerose frecciatine: lei sostiene di amare il fatto che lui le dica le cose in faccia, nel momento in cui sta twittando "Chiunque lavori per Trump è un demone" (ironia della sorte, la McKinnon, interprete fissa di Kellyanne Conway all'interno di Saturday Night Live, ha in precedenza partecipato a uno sketch dove lei si comportava come Pennywise). Scarlett Johansson appare nei panni di una terapista di coppia, cosa che delude enormemente i coniugi Conway quando scoprono che nulla di quello che si sono detti sarà pubblicato.