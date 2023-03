Up: Pixar svela i dettagli del corto sequel, Carl's Date, ecco quando uscirà

Pixar ha confermato la data di uscita e i primi dettagli di Carl's Date, un cortometraggio sequel di Up, film del 2009, che vedrà la performance finale del defunto attore Ed Asner.

Il regista Andrew Ilha ha condiviso un post su Twitter in cui affermava che la Pixar ha offerto al proprio team una proiezione a sorpresa di Carl's Date, che sarebbe stato presentato in anteprima insieme al nuovo lungometraggio animato dello studio, Elemental. Secondo quanto riferito, il cortometraggio sequel includerà l'ultima interpretazione di Ed Asner nei panni del burbero Carl Fredricksen, che l'attore aveva precedentemente doppiato in Up del 2009 e nella serie spin-off Una vita da Dug. Oltre ad Asner, anche l'animatore Bob Peterson tornerà come regista e sceneggiatore del cortometraggio, tornando anche a doppiare il cane Dug.

Nella sinossi di Carl's Date si legge: "Carl accetta con riluttanza di uscire con un'amica, ma deve ammettere che non ha idea di come funzionino gli appuntamenti al giorno d'oggi. Dug, il suo fedele amico canino, interviene per calmare i nervosismi pre-appuntamento di Carl e offrire alcuni suggerimenti."

Pixar: i 10 migliori corti dello studio

Solo ieri Pixar ha svelato lo spettacolare trailer di Elemental.

In Elemental, che uscirà nelle sale italiane in estate, Ember, una donna sveglia e focosa che è sempre rimasta nei confini della propria casa, uscirà finalmente dalla sua comfort zone per esplorare questo mondo spettacolare nato dall'immaginazione dei registi Pixar e creato appositamente per il grande schermo.