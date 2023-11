I set LEGO di Up, Ghostbusters e Jurassic World in offerta su Amazon anticipano la settimana del Black Friday

Gli appassionati di cinema e di LEGO possono acquistare, in anticipo rispetto alla settimana del Black Friday, degli spettacolari set da collezione ispirati a Up, Ghostbusters e Jurassic World.

La settimana del Black Friday, che si svolgerà dal 17 al 27 novembre, sta per arrivare ma, nell'attesa su Amazon sono disponibili degli spettacolari set LEGO ispirati ad alcuni film molto amati in offerta.

Tra gli acquisti imperdibili ci sono così quelli legati a Up, Ghostbusters e Jurassic World.

La casa di Up

Online è infatti possibile acquistare a un prezzo ribassato del 18% il set che permette di ricreare la casa di Up, realizzato per il 100° Anniversario Della Disney. Il modellino permette di ricreare le stanze dell'abitazione di Carl Fredricksen con moltissimi dettagli, potendo così spostare tra gli spazi le minifigure di Carl, Russell, del loro amico a quattro zampe Dug, e persino di un simpatico scoiattolo. All'interno del set ci sono accessori come il gonfia palloncini, lo zaino dell'esploratore e il libro dell'avventura.

Il set è attualmente acquistabile a 44,90 €.

L'iconico veicolo di Ghostbusters

In attesa del prossimo film della saga i fan di Ghostbusters potranno invece costruire l'ECTO-1 grazie al set acquistabile a 201,53 €.

L'iconica auto del film, basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959, ha persino uno sterzo funzionante, la botola con trappola per fantasmi, la postazione estensibile con mitragliatore e il dispositivo olfattivo per l'individuazione degli spettri.

Il set di Jurassic World

La terza proposta in offerta è il trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro di Jurassic World.

Il set, a un prezzo di 44,90 €, include il fuoristrada con vano posteriore apribile, 2 dinosauri giocattolo e le minifigure di Ian Malcolm, della dottoressa Ellie Sattler e di una guardia, con tanto di accessorio tranquillante.

Tra gli accessori anche il localizzatore rimovibile per tracciare i dinosauri e un rimorchio con gabbia apribile.