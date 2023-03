Elemental: Pixar pubblica lo spettacolare trailer del suo nuovo film originale

Disney Pixar ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Elemental, film originale diretto da Peter Sohn.

Il trailer mostra ogni elemento che verrà rappresentato nella storia - aria, terra, acqua e fuoco - e ciò che li distingue secondo Ember, una donna sveglia e focosa che è sempre rimasta nei confini della propria casa, a Firetown. In Elemental, che uscirà nelle sale il 16 giugno, Ember uscirà finalmente dalla sua comfort zone per esplorare questo mondo spettacolare nato dall'immaginazione dei registi Pixar e creato appositamente per il grande schermo.

Element City si ispira alle grandi città di tutto il mondo e accoglie i contributi teorizzati da ciascuna comunità elementale, da giganteschi edifici simili a pini e grattacieli a cascata a un'arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

Al cast vocale, che comprende Leah Lewis e Mamoudou Athie, rispettivamente nei panni di Ember e Wade, si aggiungono Ronnie del Carmen nel ruolo del padre di Ember, Bernie; Shila Ommi nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; Wendi McLendon-Covey nel ruolo del burrascoso capo di Wade, Gale; Catherine O'Hara nel ruolo della madre di Wade, Brook; Mason Wertheimer nel ruolo del vicino di Ember, Clod; e Joe Pera nel ruolo di Fern.

Basato su una sceneggiatura di John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh, il film vede Pete Docter come produttore esecutivo.