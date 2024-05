Up, Airbnb ha realizzato la vera casa fluttuante del film Pixar, ma c'è un problema

Se amate il film Pixar Up e vorreste soggiornare in una casa legata a dei palloncini, Airbnb ha quello che fa per voi.

La società di affitti a breve termine ha ricreato la famosa casa del film, attaccata a più di 8.000 palloncini, ad Abiquiu, nel Nuovo Messico, per celebrare il 15° anniversario di Up, e sta offrendo agli ospiti la possibilità di soggiornarvi per alcune date selezionate in maniera gratuita.

La casa può ospitare fino a quattro persone. I soggiorni di una notte sono disponibili tra il 22 giugno e l'8 luglio. Ogni ospite che richiede di soggiornare deve scrivere il motivo per cui desidera farlo e "condividere una risposta che mostri una prospettiva unica e il proprio legame con l'icona casa". Le richieste di prenotazione dovranno essere inviate entro il 13 maggio.

Le immagini del post di Airbnb mostrano la casa, con una massa di palloncini affissi alla sua sommità, sospesa da una gru. Un portavoce di Airbnb ha comunicato via e-mail al TIME che gli ospiti potranno vedere la casa volare via da terra all'esterno, quindi non saranno al suo interno mentre è sospesa.

La casa di Up è una delle molteplici "icone" dell'estate 2024 che Airbnb ha annunciato il 1° maggio nell'ambito di una campagna pubblicitaria. Tra le altre, è possibile trascorrere una notte nel Museo Ferrari di Maranello, soggiornare nella stanza dell'orologio del Museo d'Orsay di Parigi o dormire in una camera da letto di una casa di Minneapolis, nel Minnesota, acquistata dal musicista Prince, la stessa del film Purple Rain.

Sarà anche possibile incontrare il comico Kevin Hart o il musicista Doja Cat. I prezzi di queste esperienze, che saranno disponibili entro la fine dell'anno, non sono stati indicati.