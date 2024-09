L'uomo d'acciaio, Laurence Fishburne ricorda il suo Perry White: "Penso sia stato d'ispirazione"

È passato più di un decennio da quando Laurence Fishburne ha interpretato il caporedattore del Daily Planet Perry White ne L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, ma è un ruolo cui l'attore guarda con affetto, soprattutto per come ha cambiato la percezione del personaggio nell'immaginario pubblico.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Fishburne ha riflettuto sul film, definendolo "meraviglioso" e sottolineando l'eredità lasciata dal fatto che il personaggio di Perry White è stato interpretato da attori neri, mentre nei fumetti il personaggio era stato originariamente immaginato come bianco.

"È stato bellissimo", ha ricordato Fishburne. "L'uomo d'acciaio è un film meraviglioso. Se sono stato in qualche modo influente in termini di casting non tradizionale, sono contento. È fantastico".

L'uomo d'acciaio: Amy Adams e Laurence Fishburne in una scena

Fishburne ha dato vita a Perry White sul grande schermo sia in L'uomo d'acciaio che in Batman v Superman: Dawn of Justice e ha lasciato un segno importante sul personaggio. Nel 2013, Fishburne ha dichiarato di aver modellato la sua interpretazione del personaggio sul defunto corrispondente della CBS Ed Bradley.

Matrix Resurrections, Laurence Fishburne: "Non è brutto come temevo, ma non è buono come speravo"

Chi interpreterà Perry White in Superman di James Gunn?

Mentre Fishburne non riprenderà il ruolo per il film Superman del nuovo DC Universe di James Gunn, un altro attore nero si calerà nei panni del caporedattore: la star di Suits Wendell Pierce."Non vedo l'ora", aveva dichiarato Pierce in occasione del suo casting nel ruolo. "Non sono mai cresciuto leggendo fumetti, quindi mi sono affidato alle discussioni con i miei amici. Sono entusiasta".

Mentre i giorni di Fishburne come Perry White sono ormai alle sue spalle, l'attore è attualmente protagonista del film Slingshot con Casey Affleck. Il film è uscito nelle sale il 30 agosto. Prossimamente, invece, lo vedremo anche sul piccolo schermo in occasione dell'uscita della Stagione 4 di The Witcher su Netflix.