L'uomo d'acciaio: Kevin Costner torna a riflettere sulla controversa morte di Jonathan Kent

Dopo aver diretto adattamenti di fumetti come 300 e Watchmen (entrambi descritti in precedenza come "impossibili" da portare sullo schermo), Zack Snyder sembrava perfetto per dirigere il reboot di Superman del 2013, L'uomo d'acciaio.

Il film della DC ha molti fan, ma anche alcuni elementi divisivi. La distruzione di Metropolis, l'incapacità di Superman di salvare gli innocenti e la decisione dell'eroe di uccidere il generale Zod sono i principali. Tuttavia, anche la morte di Jonathan Kent è un punto critico importante.

Nel film, Clark Kent lascia morire il padre adottivo - per suo volere - per evitare che il mondo scopra che è Superman. La scena non ha avuto l'impatto che Snyder si aspettava, e molti hanno sostenuto che il kryptoniano avrebbe potuto facilmente salvare Jonathan.

Kevin Costner ha ripreso quel ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League di Zack Snyder. In un'intervista sul suo nuovo film Horizon: An American Saga, il leggendario attore ha riflettuto sulla sua partecipazione al DCEU e sulla famosa scena della sua morte.

La controversa morte di papà Kent

"Mi sento unicamente fortunato a poter partecipare in un film di supereroi ed essere l'unica persona normale", ha scherzato Costner. "Mi sono detto: 'Davvero? Non posso volare? E non posso passare attraverso il muro? Forse avrei dovuto leggere più attentamente il progetto. Sono un contadino?' Quindi l'ho guardato e ho detto: 'Ok, posso esserlo'".

"Pensavo che il dubbio fosse radicato", ha detto a proposito della fatidica decisione di Jonathan. "Ma non c'erano dubbi sul fatto che lui alzasse la mano e dicesse a suo figlio: 'Resta lì'".

L'uomo d'acciaio: Kevin Costner e Dylan Sprayberry in una scena del film

Ad aprile, Snyder aveva condiviso i suoi pensieri sulla scena e aveva sostenuto che si trattava della decisione giusta. "La conversazione è esattamente ciò che dice a Lois... Ho lasciato morire mio padre per proteggere l'idea che mio padre stava cercando di proteggere", ha spiegato il regista. "L'idea che non ero pronto per essere rivelato al mondo perché non ero Superman. Sono solo un adolescente che avrebbe potuto fare un pasticcio".

Ci aspettiamo di vedere un Uomo d'Acciaio molto più eroico nel Superman di James Gunn, con mamma e papà Kent ancora vivi quando la storia si svolge.