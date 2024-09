Superman, un insider svela altri dettagli sulla trama: "È l'esatto opposto de L'uomo d'acciaio"

Con le riprese ormai finite, James Gunn è concentrato sulla post-produzione di Superman, che debutterà nelle sale tra quasi un anno, l'11 luglio 2025. Sappiamo ancora poco se non nulla della trama principale, ma un noto scooper ha da poco svelato alcuni dettagli sul film e più in generale sull'universo condiviso creato da Gunn.

A quanto pare, il DC Universe di Gunn sarà molto diverso dal DC Extended Universe creato da Zack Snyder, segno che il regista e produttore vuole allontanarsi quanto più possibile dalla vecchia configurazione dell'universo condiviso di casa Warner.

Come rivelato da Daniel Richtman, spesso affidabile ma che è stato anche smentito parecchie volte, pare che il nuovo Superman sia "fantastico" e che sarà un'immersione totale nel lato più fantascientifico e fantasy dell'universo DC al cinema.

"Ho sentito dire che il nuovo film di Superman è fantastico e i lavori stanno andando a gonfie vele. È una completa virata verso il lato più hardcore fantascientifico e fantasy, l'esatto opposto de L'uomo d'acciaio. È ambientato in un mondo molto diverso dal nostro e lontanissimo dal DCEU. In questo mondo i supereroi sono in giro da diverso tempo e vedremo il loro impatto sulla storia di questo universo e di come ha plasmato il DCU".

Superman: David Corenswet è l'impacciato Clark Kent nelle nuove foto dal set

Continuando, Richtman ha anche rivelato che i diversi progetti all'interno del DC Universe non saranno tutti ambientati nella stessa epoca e che l'approccio usato da Gunn è più simile a quanto abbiamo visto accadere nella saga di Star Wars che non alla Marvel.

"Il DCU sarà composto da diversi progetti ambientati in timeline differenti, non solo ai giorni nostri. Quindi sarà più in linea con l'approccio utilizzato da Star Wars che da Marvel". Staremo a vedere se queste rivelazioni saranno confermate quando cominceranno ad arrivare i primi materiali promozionali della pellicola, ma supponiamo ci vorranno diversi mesi prima di vedere un trailer di Superman.