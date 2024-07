L'uomo d'acciaio: Zack Snyder condivide un'immagine inedita di Henry Cavill nei panni di Clark Kent

Zack Snyder ha recentemente svelato una foto inedita di Henry Cavill nei panni di Clark Kent/Superman, che mostra l'iconico supereroe in un abbigliamento casual da fattoria che sottolinea le sue origini di Smallville.

Snyder ha condiviso l'immagine sul suo account Vero. Questo nuovo scorcio aggiunge un tocco più umano alla rappresentazione di Superman da parte di Cavill e Snyder, iniziata con L'uomo d'acciaio del 2013, che ha suscitato polemiche per il suo contegno percepito come più freddo rispetto alle versioni precedenti, come quella di Christopher Reeve negli anni '80 e di Tom Welling in Smallville.

Snyder ha postato la foto scrivendo nella didascalia "Questo è apparso sulla mia timeline". Inizialmente destinato a interpretare l'Uomo del domani in Superman: Flyby del 2004, il coinvolgimento di Cavill è stato interrotto quando il regista originale del film ha abbandonato il progetto. Bryan Singer ha poi scritturato Brandon Routh per Superman Returns. Il 30 gennaio 2011, Cavill è stato annunciato come Clark Kent / Superman per L'uomo d'acciaio. Potete vedere l'immagine di seguito.

Zack Snyder pensa che Henry Cavill sia il Superman perfetto

Snyder ha elogiato Cavill come la scelta perfetta per incarnare l'iconico eroe. Riflettendo sul suo ruolo, Cavill ha espresso profondo rispetto, affermando: "Superman è il personaggio più riconosciuto e venerato di tutti i tempi nel pantheon dei supereroi, e sono onorato di far parte del suo ritorno sul grande schermo". Ha ripreso il suo ruolo in film successivi come Batman v Superman: Dawn of Justice ed entrambe le versioni di Justice League, compresa la Snyder Cut uscita nel 2021 dopo un'appassionata campagna di mobilitazione dei fan.

Zack Snyder shares a never before seen photo of Henry Cavill as Clark Kent on Vero



"This came up on my time line" pic.twitter.com/Wfhj5uEpQU — DC Film News (@DCFilmNews) July 13, 2024

Prima dell'uscita di Mission: Impossible - Fallout nel luglio 2018, il regista Christopher McQuarrie e il co-protagonista Cavill hanno proposto la loro idea per un nuovo film su Superman, che la Warner Bros. non ha portato avanti. Cavill ha inizialmente negoziato un contratto con la Warner Bros. per riprendere il suo ruolo di Superman in Black Adam, facendo un'apparizione cameo nella scena centrale del film. In seguito, è stato ripreso lo sviluppo di un sequel di L'uomo d'acciaio, con la conferma del ritorno di Cavill. Nell'ottobre del 2022, l'attore ha annunciato l'intenzione di apparire nei futuri film del DCEU, indicando il suo cameo a metà dei titoli di coda come "solo un piccolo assaggio delle cose che verranno".

Nel dicembre 2022, Cavill ha dichiarato che non avrebbe più interpretato Superman in futuro dopo le discussioni con i nuovi dirigenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. Nel 2023, Gunn ha annunciato un nuovo film su Superman incentrato su una versione più giovane del personaggio e interpretato da David Corensweet.