Uomini e Donne: Simone Bonaccorsi avvistato con una protagonista del Grande Fratello

Simone Bonaccorsi e un'ex fidanzata di un concorrente dell'ultimo Grande Fratello sono stati fotografati insieme dopo una serata fuori. Le immagini, circolate sui social, hanno riacceso il gossip tra i fan dei reality.

Non è la prima volta che le storie nate nei reality show finiscono per intrecciarsi tra loro. Questa volta, però, l'attenzione si concentra su due volti che arrivano da programmi diversi ma molto seguiti dal pubblico. Da una parte c'è Simone Bonaccorsi, ex protagonista di Uomini e Donne di questa stagione, noto per aver corteggiato la tronista Sara Gaudenzi. Dall'altra Carlotta Vendemmia, ex fidanzata di un concorrente del Grande Fratello Mattia Scudieri.

Reality che si intrecciano: Simone Bonaccorsi e Carlotta Vendemmia insieme?

Secondo alcune indiscrezioni, tra Simone e Carlotta potrebbe essere nato un flirt. A far parlare sono alcune foto condivise su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, nelle quali i due appaiono insieme: prima a cena e poi all'uscita dal locale. Naturalmente, le immagini da sole non bastano a confermare l'inizio di una relazione. Potrebbe trattarsi semplicemente di una frequentazione o di un incontro tra amici. Nel mondo dei reality, inoltre, non è raro che queste conoscenze nascano anche attraverso agenzie e ambienti comuni frequentati da personaggi televisivi.

Carlotta Vendemmia

La fine della storia tra Carlotta e Mattia

Durante il Grande Fratello, Carlotta Vendemmia era intervenuta più volte per commentare il comportamento di Mattia Scudieri, che all'interno della Casa si era avvicinato molto a Grazia Kledi. Dopo la fine del reality, la relazione tra Mattia e Carlotta si è definitivamente conclusa. In un primo momento Scudieri aveva parlato di una semplice pausa, ma la stessa Carlotta aveva poi chiarito la situazione in modo diretto: "Non c'è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l'unica verità dei fatti."

Il percorso di Simone a Uomini e Donne

Simone Bonaccorsi, invece, ha corteggiato la tronista Sara Gaudenzi per diverse settimane. Dopo un'esterna e alcune dinamiche in studio, però, la situazione ha preso una piega diversa. Quando ha scoperto che la tronista aveva deciso di far scendere altri corteggiatori per conoscerli meglio, Simone ha preferito lasciare lo studio e interrompere il suo percorso nel programma .

Simone e Carlotta

Mattia Scudieri oggi: la storia con Grazia

Nel frattempo anche Mattia Scudieri sembra aver voltato pagina. Dopo il Grande Fratello, infatti, ha iniziato una relazione proprio con Grazia Kledi, con la quale era nato un feeling già durante il reality. I due sono stati visti spesso insieme sui social, tra dirette e momenti condivisi con i follower. Hanno anche trascorso il Capodanno insieme, segno di una frequentazione sempre più stabile.

In una recente intervista a Eva 3000, la coppia ha raccontato così il loro rapporto: "Stiamo insieme e viviamo tutto con la stessa leggerezza e autenticità con cui è iniziato. Scegliamo ogni giorno di stare uno accanto all'altra senza etichette, ma quello che abbiamo è bello e reale." Resta quindi da capire se quello tra Simone Bonaccorsi e Carlotta Vendemmia sia solo un incontro tra amici o l'inizio di una nuova storia nata, ancora una volta, dall'intreccio tra mondi televisivi diversi.