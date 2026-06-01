Uomini e Donne: "Problemi con Alessio per colpa di Rosanna", poi Debora si smentisce

Nuovo colpo di scena tra gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Debora Bragetti aveva raccontato di vivere un momento complicato con Alessio Pili Stella a causa delle presunte interferenze di Rosanna Siino. Dichiarazioni che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. A sorpresa, però, la dama è intervenuta nuovamente per ridimensionare la vicenda, spiegando che la situazione sarebbe stata ingigantita e rassicurando tutti sullo stato della sua relazione con Alessio.

Rosanna Siino non ha mai nascosto la delusione per Alessio Pili Stella

Debora Bragetti e Alessio Pili Stella hanno lasciato insieme Uomini e Donne, una scelta che aveva spezzato il cuore di Rosanna Siino. La dama, infatti, aveva mostrato un forte interesse per il cavaliere e non aveva nascosto la sua amarezza dopo la decisione di Alessio di proseguire la conoscenza con Debora lontano dalle telecamere.

Ai microfoni di Witty Tv, Rosanna aveva dichiarato: "Sono felice se lui ha trovato ciò che desidera. Non lo posso obbligare a corrispondere il mio interesse, ma io sono convinta che da parte di lei non c'è la stessa cosa e nessuno me lo toglie dalla testa. E rimango male, perché sarà lui che poi ci rimarrà male."

Rosanna Siino

Parole che avevano già fatto discutere e che avevano lasciato intendere come la dama non fosse del tutto convinta della relazione tra Alessio e Debora.

La segnalazione di Debora Bragetti scatena la polemica

Negli ultimi giorni, però, una nuova indiscrezione aveva infiammato il gossip legato al programma. Attraverso un messaggio inviato a Lorenzo Pugnaloni, Debora Bragetti aveva raccontato che il rapporto con Alessio stava attraversando un momento delicato a causa delle continue presunte interferenze di Rosanna Siino.

Secondo quanto riferito inizialmente dalla dama, Rosanna avrebbe continuato a contattare Alessio con telefonate e messaggi, creando tensioni all'interno della coppia. Una rivelazione che ha immediatamente fatto il giro dei social, spingendo molti utenti ad attaccare Rosanna e ad accusarla di non aver ancora voltato pagina.

Alessio Pili Stella

Il dietrofront di Debora: "La situazione è stata ingigantita"

Quando ormai la polemica sembrava esplosa definitivamente, è arrivata la sorprendente marcia indietro di Debora Bragetti. La dama ha infatti contattato nuovamente l'esperto di gossip per chiarire la vicenda, spiegando che la situazione sarebbe stata notevolmente enfatizzata rispetto alla realtà dei fatti.

Secondo la sua nuova versione, tutto sarebbe nato da una videochiamata partita da Rosanna ad Alessio, forse anche per errore, alla quale il cavaliere non avrebbe risposto. Successivamente sarebbe arrivato un messaggio, a cui Alessio avrebbe replicato senza che questo generasse particolari problemi nella coppia.

Debora rassicura i fan: "Nessuna crisi con Alessio"

Nel suo chiarimento, Debora ha voluto mettere fine alle indiscrezioni su una possibile rottura con Alessio Pili Stella. La dama ha spiegato di aver affrontato la questione direttamente con il compagno e di non aver mai chiesto che Rosanna venisse bloccata. Anzi, ha definito la loro una relazione sana e basata sul dialogo.

"Nessuna crisi, ora va tutto bene e abbiamo risolto in maniera pacifica", ha assicurato Debora, spegnendo così le voci - da lei stessa alimentate - che nelle ultime ore avevano fatto temere una rottura tra i due ex protagonisti del Trono Over.