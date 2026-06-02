Ernesto Passaro al Pronto Soccorso dopo un incidente: come sta oggi

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una messaggio dal Pronto Soccorso dopo un incidente, facendo preoccupare i follower. Poco dopo è arrivato un aggiornamento sulle sue condizioni.

Momenti di apprensione per Ernesto Passaro. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso sui social un messaggio dal Pronto Soccorso, facendo preoccupare i suoi follower. A chiarire quanto accaduto è stato lui stesso attraverso alcune storie Instagram, nelle quali ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente e ha voluto rassicurare chi gli ha scritto messaggi di affetto e vicinanza.

Dalla fine della relazione alla convivenza a Roma

Ernesto Passaro è noto al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima stagione di Uomini e Donne come corteggiatore e poi scelta di Cristiana Anania. Come accade spesso alle coppie nate negli ultimi anni nel Trono Classico, anche la storia tra Ernesto e Cristiana è terminata dopo pochi mesi, nonostante i due avessero iniziato una convivenza a Roma.

A dare l'annuncio sui social era stata proprio l'ex tronista, spiegando come le divergenze caratteriali, già emerse durante il programma, con la convivenza si fossero ulteriormente accentuate. Cristiana aveva aggiunto: "Ho scelto però di non parlare dei veri motivi, perché voglio che alcune cose rimangano private per rispetto. Vorrei che alla gente rimanesse quel ricordo bellissimo."

Cristiana ed Ernesto

Queste parole avevano alimentato il sospetto di un possibile tradimento da parte di Ernesto, ipotesi che il vigile del fuoco ha sempre smentito con forza.

La storia dal Pronto Soccorso su Instagram

Nelle ultime ore, Ernesto ha condiviso una storia su Instagram in cui ha raccontato di essere finito al Pronto Soccorso, seguita da un secondo contenuto dai toni ironici rivolto a chi lo aveva criticato, con la frase: "Alla fine ci avete provato", accompagnata dall'emoticon delle corna. Il messaggio ha subito attirato l'attenzione dei follower, preoccupati per la salute dell'ex corteggiatore.

Ernesto Passaro

L'incidente e il messaggio ai fan

Successivamente, Ernesto ha chiarito quanto accaduto raccontando di essere stato coinvolto in un incidente. In una storia ha ringraziato i fan per il sostegno: ""Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi seguono e mi supportano per i tantissimi messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato oggi".

"Questa mattina ho avuto un incidente e sono stato in ospedale, ma leggere le vostre parole mi ha dato forza e conforto. Grazie davvero per l'attenzione, l'affetto e il sostegno che mi state dimostrando. Vi sono profondamente grato." In una successiva storia, con il Vesuvio sullo sfondo, il partenopeo ha poi aggiunto: "Oggi si rientra a casa. Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa."