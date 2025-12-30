Grande Fratello, Mattia Scudieri e Grazia Kendi inseparabili: dirette, confessioni e un Capodanno speciale

Durante una diretta social, Mattia Scudieri e Grazia Kendi parlano del loro rapporto e scherzano sulle voci di una relazione, mantenendo vivo il mistero che li circonda.

Mattia Scudieri e Grazia Kendi si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello. Fin dai primi giorni, la loro amicizia è stata caratterizzata da un'evidente attrazione, che ha dato vita a una vera e propria ship molto seguita sui social, identificata dall'hashtag #Amanters.

Un'amicizia che ha fatto discutere e sognare

Mattia era entrato nel reality con alle spalle una relazione di circa due anni con Carlotta Vendemmia. Quest'ultima, dopo una serie di messaggi contraddittori pubblicati sui social, ha deciso di porre fine alla storia proprio a causa della vicinanza sospetta tra il suo ex compagno e Grazia.

Il momento del bacio fuori dalla Casa

All'interno della Casa, Mattia e Grazia hanno sempre definito il loro rapporto come una semplice e profonda amicizia. Tuttavia, una volta usciti dal reality, complice anche l'insistenza dei fan, tra i due è scattato un bacio che ha riacceso l'interesse del pubblico.

Mattia Scudieri

Nelle ultime ore, molti ex concorrenti del Grande Fratello stanno organizzando dirette social per mantenere vivo il legame con i fan e raccontare la loro vita lontano dalle telecamere. Durante una di queste dirette, Mattia e Grazia hanno risposto alle domande dei follower, svelando cosa apprezzano l'uno dell'altra.

Le parole di Mattia e Grazia durante la diretta

La Kendi ha raccontato di essere colpita dal sorriso e dagli occhi dell'ex coinquilino. Scudieri, dal canto suo, ha ammesso di apprezzare particolarmente il viso della ragazza: "Altrimenti non mi sarei mai avvicinato a lei", ha detto, aggiungendo di stimare molto anche il suo carisma e il naso.

Capodanno insieme: indizio di una storia?

I due trascorreranno inoltre il Capodanno insieme, in un locale che Grazia conosce bene: "Ci sono già stata e mi piace molto", ha spiegato. Naturalmente, la domanda più gettonata della diretta ha riguardato una possibile relazione sentimentale. Mattia e Grazia, però, hanno preferito restare sul vago e scherzare con i follower: "Secondo voi perché siamo insieme?", hanno detto, continuando ad alimentare il mistero che avvolge il loro legame fin dai giorni trascorsi nella Casa.