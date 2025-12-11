Grande Fratello, Mattia e Carlotta si dicono addio: "relazione finita per ambiguità e giochi di fan service"

La storia tra Mattia Scudieri, ex concorrente del Grande Fratello ed eliminato lo scorso primo dicembre a un passo dalla semifinale, e Carlotta Vendemmia è ufficialmente giunta al termine. Dopo due anni di relazione, già segnata da momenti complessi, la situazione è esplosa nei giorni successivi all'uscita di Mattia dalla Casa.

Le parole di Mattia che hanno acceso il caso

In un'intervista recente, Scudieri aveva dichiarato che il rapporto con Carlotta era in stand-by e che un confronto tra loro c'era stato, ma senza un vero verdetto definitivo. Aveva anche commentato le reazioni dei fan al suo bacio con la Vendemmia dopo il programma, spiegando che molti avevano percepito che all'interno della casa tra lui e Grazia Kendi c'era un feeling "da coppia".

Poche ore dopo, però, è arrivata la replica decisa di Carlotta, che sui social ha voluto mettere fine a ogni ambiguità: "Non c'è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l'unica verità dei fatti".

La giovane ha spiegato di non aver ritenuto rispettosi alcuni comportamenti di Mattia dentro la Casa e, soprattutto, ciò che è accaduto dopo. Ha parlato di ambiguità, dinamiche create per compiacere il web e atteggiamenti che non rispecchiano i suoi valori. Ha poi chiesto rispetto per la sua decisione, aggiungendo di non voler alimentare polemiche.

Mattia Scudieri legge il post di Carlotta

"La relazione è finita, vi chiedo di non analizzarla più di tanto perché la cosa mi fa male. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me", ha scritto Carlotta su Instagram

"Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze verità. Per questo la mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo una cosa: rispetto. Per la verità, per la mia scelta e per la mia persona. Tutto il resto è solo rumore"

Le parole di Mattia che chiudono ogni dubbio

Poco dopo è arrivata la conferma dell'ex gieffino: tra lui e Carlotta è finita. "Faccio questo video per spiegarvi la situazione, anche se avrei preferito che restasse nostra, che non uscisse fuori, o perlomeno non così subito, ma è giusto che io vi dia delle delucidazioni, visto che me le state chiedendo in tantissimi", ha esordito Mattia Scudieri.

"La relazione è finita, vi chiedo per favore di non analizzarla più di tanto, perché qui si sta parlando di due anni di relazione, la cosa mi fa alquanto male e vi chiedo anche di non attaccare lei in modo gratuito, lei non ha deciso di essere un personaggio pubblico, di esporsi più di tanto, e quindi se avete qualcosa da chiedere fatelo a me".