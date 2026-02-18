Uomini e Donne: Roberto chiede ad Agnese di sposarlo, Simone abbandona lo studio

La coppia uscita dal programma da pochi mesi stupisce tutti: Roberto si inginocchia e Agnese accetta. Tra lacrime, applausi e romanticismo da soap, l'amore sembra davvero al centro dello studio.

Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la terza della settimana. Nel Trono Over torna in studio una delle coppie più amate del dating show. Nel Trono Classico, Sara Gaudenzi fa scendere nuovi corteggiatori ma perde Simone.

Proposta a sorpresa: Agnese e Roberto fanno sul serio

Nella puntata di oggi tornano in studio Agnese e Roberto. La coppia, uscita dal programma da pochi mesi, racconta che la relazione procede bene (per la serie uno su mille ce la fa). Durante la puntata Roberto legge una lettera in cui esprime i suoi sentimenti e il desiderio di costruire un futuro insieme:

"Lo so che davanti a noi ci sono delle sfide. Tu vivi a Milano e io a Trento. Ci sono distanze, storie, vissuti, precedenti, ma sento che non sono muri, sono solo strade da percorrere insieme, senza correre, senza fretta. Un passo alla volta. Ti voglio al mio fianco per scelta. Ti vedo in abito bianco su una spiaggia."

Simone Bonaccorsi

E subito dopo Roberto si mette in ginocchio e porge l'anello ad Agnese, che accetta la proposta con un romantico: "Ad oggi ti dico tutta la vita."

Trono Classico: Nicola tra Barbara e Sabrina: triangolo servito

Subito dopo Nicola si confronta con Barbara e Sabrina. Con Barbara esiste un interesse reciproco, mentre Sabrina lo critica per aver continuato a frequentarla pur avendo dubbi sulla compatibilità. Traduzione: il triangolo non l'avevo considerato.

Gelosie in pista: Sebastiano contro Vittorio

Dopo un ballo, Sebastiano si ingelosisce perché Elisabetta si sarebbe avvicinata a Vittorio. La dama chiarisce di aver solo parlato con il cavaliere (parola pericolosissima nello studio: "parlato" spesso vale quanto "tradito"). In studio si sottolinea che Vittorio può invitare Elisabetta a ballare e che lei può decidere cosa fare, anche se ha l'esclusiva con Sebastiano. Insomma, esclusiva sì... ma con clausole creative.

Trono classico: Simone lascia lo studio

Nel trono classico, Sara commenta positivamente un'uscita con Simone, ma il corteggiatore in studio ha un'altra opinione: ha scoperto che Sara ha fatto scendere altri pretendenti. Apriti cielo. Interviene anche Matteo, che mette in dubbio la sincerità di Simone (perché senza qualcuno che alimenti il fuoco non sarebbe lo stesso programma). Simone, infastidito dalla presenza di altri rivali, decide di lasciare lo studio. Uscita teatrale, porta che sbatte (metaforicamente) e pubblico già pronto alla prossima puntata.