Uomini e Donne nel caos: accuse a Cinzia, il parterre lascia lo studio per protesta

Puntata esplosiva del 28 maggio 2026: tensioni in studio, scontri verbali e accuse contro Cinzia Paolini. Il trono over si infiamma e il parterre prende una decisione clamorosa abbandonando la registrazione.

Caos totale nello studio di Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026. Al centro della bufera ancora una volta Cinzia Paolini, accusata da più fronti di alimentare dinamiche pretestuose nel Trono Over. La situazione degenera rapidamente fino a un gesto clamoroso: il parterre si alza e lascia lo studio in segno di protesta, interrompendo di fatto la normale registrazione e scatenando il disordine generale.

Trono Over verso la conclusione: dinamiche sempre più accese

Le ultime puntate di stagione stanno portando al centro dell'attenzione numerose dinamiche sentimentali ancora irrisolte. In particolare, riflettori puntati su Cinzia Paolini, dama salernitana contesa tra Marco Troiani e Mario Lenti.

La situazione tra i protagonisti si fa sempre più complessa, con accuse reciproche e tensioni che continuano ad alimentare il confronto in studio.

Dame e cavalieri lasciano lo studio

Marco Troiani e la proposta di uscita dal programma

Nelle puntate precedenti, Marco Troiani aveva sorpreso Cinzia Paolini chiedendole di uscire insieme dal programma, arrivando a regalarle anche un anello di fidanzamento. La dama, però, ha rifiutato la proposta, anche a causa di alcune segnalazioni arrivate sul cavaliere, che avrebbero minato la sua fiducia.

Cinzia al centro delle polemiche: accuse e tensioni nel Trono Over

Nella puntata di oggi, Cinzia ha espresso nuovamente il suo malessere legato al comportamento di Marco, sottolineando quanto la situazione stia influenzando anche il suo equilibrio emotivo. Tuttavia, in studio cresce lo scetticismo: Tina Cipollari e Gianni Sperti sono da sempre convinti che tra Cinzia e Mario Lenti ci sia un accordo, ipotizzando che entrambi stiano fingendo interesse per restare al centro del programma.

Scontro infuocato in studio: Tina contro Cinzia

Il confronto tra Cinzia e gli opinionisti è rapidamente degenerato. Tina Cipollari è intervenuta duramente, accusando la dama di alimentare dinamiche false e attaccandola in modo diretto dandole della bugiarda e mandandola letteralmente a quel paese. La tensione è salita ulteriormente quando Cinzia ha continuato a scaricare su Marco la responsabilità della situazione, scatenando reazioni molto forti in studio.

Il parterre di Uomini e donne svuotato

Clamoroso in studio: uomini e dame lasciano lo studio

Uno dei momenti più sorprendenti della puntata è stato il gesto di protesta da parte di diversi protagonisti del parterre maschile, che si sono alzati e hanno abbandonato lo studio, mentre Gianni Sperti diceva "Non è mai successo". A seguire, anche alcune dame hanno lasciato lo studio, mentre Barbara De Santi ha urlato contro Cinzia invitandola a uscire dal programma.

Rosanna Siino interviene e chiede chiarezza

Rosanna Stillo ha provato a riportare ordine nella discussione, chiedendo direttamente a Cinzia se provasse davvero qualcosa per Marco. Alla risposta negativa della dama, la situazione è ulteriormente degenerata, portando anche Marco a lasciare lo studio tra il caos generale.

Gemma Galgani torna al centro delle polemiche

Nel finale non poteva mancare l'intervento di Gemma Galgani, che ha accusato Mario Lenti di essere tornato in trasmissione solo perché fuori da Uomini e donne nessuno se lo filava, non era più al centro dell'attenzione. Un commento che ha riacceso ulteriormente le tensioni e chiuso una puntata tra le più movimentate della storia di Uomini e donne.