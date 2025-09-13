Uomini e Donne, Rosario Guglielmi di Temptation Island è il nuovo tronista: chi è e cosa è successo con Lucia

Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno già regalato una sorpresa al pubblico. Sul trono, accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania, rimaneva infatti una poltrona vuota. Oggi è arrivata la conferma, anticipata da Lorenzo Pugnaloni: a occuparla sarà Rosario Guglielmi, volto noto dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il percorso di Rosario: dal viaggio nei sentimenti al trono

Il pubblico ha conosciuto il neo-tronista questa estate, quando si è presentato nel docu-reality con la fidanzata Lucia. La ragazza aveva scritto al programma per chiarire un nodo importante della loro relazione: lei desiderava andare a convivere, mentre lui non si sentiva ancora pronto.

Durante il percorso, Lucia si era avvicinata pericolosamente al single Andrea, scatenando la gelosia di Rosario. Al falò di confronto, però, era arrivata una rivelazione: Lucia e Andrea avevano ammesso di aver inscenato un flirt per provocare una reazione del fidanzato. Alla fine, la coppia aveva lasciato insieme il villaggio.

Rosario al capanno di Temptation Island

La rottura definitiva nella puntata del mese dopo

Il colpo di scena è arrivato nella puntata speciale registrata un mese dopo. Lucia ha accusato il suo fidanzato di essere stato troppo geloso e poco razionale, mentre lui ha confessato di non essersi più fidato della compagna. A complicare tutto, un video mostrato da Filippo Bisciglia: Andrea Marinelli ha rivelato che, dopo il programma, lui e Lucia si erano rivisti in una città neutra per capire se tra loro potesse nascere qualcosa di reale.

In un primo momento Lucia ha negato, ma in una telefonata con Rosario, Andrea ha confermato la sua versione. Solo allora Lucia ha ammesso di aver attraversato un momento difficile e di essersi confidata con lui, arrivando persino a incontrarlo. Rosario, deluso e ferito, ha così deciso di chiudere definitivamente la loro storia.

Ora una nuova opportunità con Maria De Filippi

Nel doppio appuntamento di Temptation Island e poi... e poi..., conosceremo il destino delle coppie del programma di Filippo Bisciglia, ma l'anticipazione di oggi ci conferma che Lucia e Rosario non sono tornati insieme con Guglielmi che si prepara a scrivere una nuova pagina della sua vita sentimentale sedendosi sul trono di Uomini e Donne. Dopo le ferite di Temptation Island, avrà finalmente l'occasione di rimettersi in gioco e cercare una persona capace di dargli la fiducia e la stabilità che desidera.