Temptation Island e poi… e poi… raddoppia: due serate evento per scoprire i segreti delle coppie protagoniste

Tra poco scopriremo cosa è successo alle sette coppie di Temptation Island 2025: lo speciale Temptation Island e poi... e poi... andrà in onda in due prime serate su Canale 5.

Secondo i palinsesti Mediaset di settembre, Temptation Island raddoppia l'appuntamento con i fan: lo speciale Temptation Island e poi... e poi... andrà in onda in due serate evento, lunedì 15 e lunedì 22 settembre, in prima serata su Canale 5. La rete ha deciso di offrire ai telespettatori l'opportunità di scoprire finalmente il destino delle sette coppie protagoniste dell'edizione 2025.

Cosa mostrerà lo speciale

Il programma racconterà cosa è accaduto alle coppie dopo la puntata conclusiva del reality, quella dedicata al "mese dopo", quando i protagonisti avevano illustrato i primi sviluppi dei loro rapporti nei trenta giorni successivi al falò di confronto che ha chiuso l'esperienza nel resort calabrese. Da allora, però, i profili social dei protagonisti sono rimasti privati e la produzione ha vincolato le coppie al silenzio, senza possibilità di rilasciare interviste o post sui social.

Le coppie protagoniste e la curiosità dei fan

Questa assenza di notizie ufficiali ha alimentato l'attesa dei fan, accresciuta anche da sporadici avvistamenti, come quello di Valerio Ciaffaroni e della tentatrice Ary Mercuri allo stadio. Durante le due serate speciali, le coppie sveleranno finalmente verità, cambiamenti e colpi di scena rimasti nascosti, rivelando l'evoluzione delle loro relazioni e le decisioni prese dopo il falò finale.

Sonia si allontana da Simone

Conosceremo anche il destino di Sonia Barrile e Simone Margagliotti: lei, nell'ultima puntata, ha rivelato di essere incinta, ma secondo i rumors questo non sarebbe bastato a ricucire il rapporto. Con Temptation Island e poi... e poi..., Mediaset conferma la capacità del programma di generare grande attesa, offrendo al pubblico un'occasione unica per conoscere tutti i retroscena sentimentali delle sette coppie dell'edizione 2025.

Le sette coppie di Temptation Island 2025: come hanno lasciato il programma