Temptation Island, Rosario perde il controllo: distrutta la porta del bagno dopo il video di Lucia e Andrea

Dopo i toni accesi già registrati all'Is Morus Relais nelle edizioni precedenti, anche la nuova location di Temptation Island 2024 - il suggestivo Calalandrusa Beach & Nature Resort - sembra destinata a essere messa a dura prova. Questa volta a farne le spese è stata addirittura la porta del bagno del villaggio dei fidanzati, colpevole di trovarsi sulla traiettoria della furia di Rosario.

Lucia e Andrea: una sintonia che preoccupa Rosario

Il giovane fidanzato, infatti, ha perso completamente le staffe dopo aver visto un video che ritraeva la sua compagna Lucia sempre più vicina al single tentatore Andrea. Un flirt che, con il passare dei giorni, sembra essersi trasformato in qualcosa di più profondo e, per Rosario, inaccettabile.

Nel filmato mostrato durante il falò dei fidanzati, Andrea si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione, tanto esplicita quanto destabilizzante: "Quando passi ti si vede. Sei molto. Pensi che nessuno se ne sia accorto qua? Io non riesco a guardarti negli occhi per più di 5 secondi. Mi imbarazzi."

Lucia e Rosario, una delle coppie di Temptation Island

Parole cariche di attrazione e ammirazione, ma non è tutto. Il tentatore ha anche messo in discussione apertamente la relazione di Lucia con Rosario, dicendole: "La persona che hai accanto non ha capito il tuo valore. Sei bellissima, Lucia. Sei bionda, alta, con un bel sorriso, labbra bellissime e uno sguardo intensissimo. Non sei presuntuosa, sei acqua e sapone. Nella società di oggi una ragazza come te verrebbe percepita in modo diverso. Lui ti sta facendo perdere tempo, mentre tu hai dei progetti di vita."

Colpito nel profondo e visibilmente scosso, Rosario ha lasciato il capanno in preda alla rabbia. L'affondo finale è arrivato quando Andrea ha detto: "Lui non ha paura di perderti, ma dovrebbe. Arriverà il giorno in cui dirai basta. State insieme da due anni e non avete più 20 anni."

Il resort vittima della rabbia dei fidanzati

Una volta tornato nel villaggio, Rosario ha cercato rifugio in bagno, ma lì ha sfogato tutta la frustrazione accumulata: ha colpito con violenza la porta fino a romperla. Solo in un secondo momento, più lucido, ha raccontato l'accaduto agli altri fidanzati, confessando l'esplosione di rabbia.

La terza puntata di Temptation Island conferma il tono acceso e drammatico di quest'edizione, dove le dinamiche tra fidanzati e tentatori si fanno sempre più complesse. Il Calalandrusa Beach & Nature Resort, teatro di questa nuova avventura sentimentale, si trasforma così in una vera e propria arena emotiva, tra attrazioni inaspettate, dichiarazioni rischiose e reazioni esplosive. La domanda ora è: cosa deciderà di fare Lucia dopo le parole di Andrea? E Rosario sarà in grado di gestire l'avvicinamento dei due?