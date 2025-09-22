Uomini e Donne, oggi inizia la nuova stagione: chi sono i tronisti e cosa aspettarsi dalle prime puntate

Parte oggi la nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Al suo fianco ci saranno gli storici opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, pronti a commentare le vicende dei protagonisti e a regalare il loro punto di vista unico e spesso irriverente.

Flavio e Cristiana: le nuove sfide del Trono Classico

Le registrazioni, però, sono già iniziate da qualche settimana, e oggi il pubblico televisivo conoscerà ufficialmente i nuovi tronisti. Nelle anticipazioni si è già saputo che, per quanto riguarda il Trono Classico, lo spazio nella prima puntata sarà ridotto, ma sufficiente per presentare i due nuovi protagonisti:

Il tronista è Flavio Ubirti, noto al pubblico grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. La tronista si chiama Cristiana Anania, 22 anni, vive a Palermo e lavora come speaker radiofonica in una radio locale. Nella clip di presentazione condivisa dai canali ufficiali di WittyTV, Cristiana si è descritta come una ragazza vulcanica, solare e sempre pronta a nuove avventure: "Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi. Con questa idea comincerò il mio percorso".

Il tronista Flavio Ubirti

Tronista per un giorno

Tra i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne sarebbe dovuto esserci anche Rosario Guglielmi, conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island accanto all'ex Lucia. Nonostante fosse stato scelto come tronista, Rosario non aveva rivelato alla produzione di aver avuto rapporti intimi con la ragazza fino a qualche giorno prima. La vicenda è stata raccontata dalla stessa Lucia e la conduttrice ha decretato la sua immediata eliminazione.

Il Trono Over: tra conferme e ritorni inaspettati

Sul parterre torneranno volti storici come Gemma Galgani, che nelle prime puntate conoscerà Mario. Tuttavia, anche con questo cavaliere il percorso della dama piemontese sarà tutto in salita, provocando le solite lacrime di Gemma e le immancabili prese in giro di Tina Cipollari. Quest'ultima, nei giorni scorsi, è stata al centro di una polemica dopo aver risposto in maniera netta a Mario Adinolfi, che si era candidato come opinionista del programma.

In studio ci sarà anche un grande ritorno: Barbara De Santi è pronta a mettersi nuovamente in gioco dopo la fine della relazione con Ruggero D'Andrea, con il quale ha avuto un ultimo faccia a faccia nello studio, in una delle puntate che vedremo nei prossimi giorni.