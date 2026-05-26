Uomini e Donne, Martina Calabrò è la non scelta di Ciro: il crollo e le sue prime parole

Nel corso della puntata del 26 maggio di Uomini e Donne, Martina Calabrò ha vissuto il momento più difficile del suo percorso: essere la non scelta di Ciro Solimeno e il crollo emotivo nel backstage.

Durante la puntata del 26 maggio di Uomini e Donne, Martina Calabrò ha dovuto affrontare il momento più delicato del suo percorso: la scelta finale di Ciro Solimeno. Il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi, lasciando Martina visibilmente scossa e protagonista di un forte crollo emotivo. Nel backstage, la giovane ha poi affidato alle telecamere le sue prime parole dopo la delusione.

La reazione di Martina vegli studi di Uomini e donne

Subito dopo la puntata, nel backstage del dating show, Martina ha raccontato tutta la sua amarezza per l'esito della scelta. Già durante il confronto finale con Ciro Solimeno, quando ha intuito che il tronista avrebbe scelto la sua rivale, Martina è scoppiata in lacrime, salutando poi Maria De Filippi con un abbraccio commosso.

Molti fan del programma ipotizzano che proprio lei possa diventare la prossima tronista di Uomini e Donne anche se alcuni episodi di tensione avvenuti fuori dagli studi subito dopo la scelta potrebbero complicare questo scenario.

Martina Calabrò nel backstage

Le parole dell'ex corteggiatrice dopo l'addio a Ciro Solimeno

Nel backstage del programma, Martina ha dichiarato: "Adesso voglio ritrovare me stessa un attimo, voglio stare tranquilla. Avrei voluto sicuramente un finale diverso. Il mio problema è che ci metto sempre tutto quello che posso mettere. Forse dovrei tirare un po' il freno a mano, per non stare male. Ora ho solo bisogno di tornare a casa." Parole che raccontano tutta la delusione per un percorso vissuto con grande intensità emotiva e per la decisione di Ciro di scegliere Elisa.

Prima della scelta: i dubbi e le paure di Martina

Prima del verdetto finale, Martina aveva già espresso tutte le sue insicurezze: "Stanotte non ho dormito. Ci sono mille pensieri. Sono stata bene durante tutto il percorso, ma sono giorni che non me la vivo bene. Non riesco a darmi risposte su tante cose. Non ho rimpianti né rimorsi, rifarei tutto. Credo che lei dirà sicuramente di sì, e mi auguro che vada tutto per il meglio."

Marina Calabrò e il possibile nuovo capitolo dopo Uomini e Donne

Per Marina Calabrò si apre invece una nuova fase della sua vita. La 26enne romana potrà ora concentrarsi sulla sua sfera familiare, che negli ultimi anni ha attraversato momenti complessi. In passato aveva raccontato in studio: "Le malattie di entrambi i miei genitori ci hanno messo a dura prova". Ora, lontano dalle telecamere, resta anche l'attesa di un'eventuale nuova chiamata dalla redazione di Uomini e Donne per la prossima stagione.