Temptation Island, Flavio Ubirti: chi è il tentatore toscano che ha stregato il villaggio

È bastata una camminata sulla spiaggia, uno sguardo magnetico e un sorriso sicuro: Flavio Ubirti si è preso la scena nella prima puntata di Temptation Island 2025. Il reality dei sentimenti è appena cominciato e già ha il suo primo protagonista assoluto: 24 anni, fisico scolpito, origini toscane e un passato da portiere, Flavio ha conquistato il villaggio delle fidanzate in un battito di ciglia. E ora i social sono in delirio.

Chi è Flavio Ubirti, il tentatore che ha infuocato Temptation Island

Nato a Figline Valdarno (Firenze) il 2 maggio 2001, Flavio Ubirti ha lasciato il calcio professionistico - dove ha militato in squadre come Arezzo, Cannara e Baldaccio Bruni - per dedicarsi alla moda e ora anche alla TV. Alto 1,86 m, con misure da catalogo e un profilo Instagram che da poco più di 7mila follower adesso vola verso i 30mila, è già uno dei volti più chiacchierati di questa edizione di Temptation Island.

Ma non è solo il fisico da copertina a far parlare di lui: al momento della scelta, tutte le fidanzate avrebbero voluto iniziare il loro percorso con lui. Solo Maria Concetta, la prima chiamata, ha avuto la fortuna di scrivere il suo nome. Le altre? Costrette a guardare - e commentare - da lontano.

Denise nel mirino: il triangolo è servito

Il vero colpo di scena, però, arriva quando Filippo Bisciglia chiede a Ubirti chi, tra le fidanzate, lo ha colpito di più. Senza esitazioni, lui fa il nome di Denise, la guardia giurata romana in coppia con Marco. E qui si apre un capitolo "delicato". Lei non ha potuto sceglierlo, ma l'interesse sembra essere reciproco. Lui ha detto chiaramente: "Denise è quella che mi ha colpito maggiormente".

E considerando che lei ha già dei dubbi sul compagno, a causa di un vecchio tradimento mai davvero superato, il rischio di scivolare tra le braccia del tentatore è più che concreto. Flavio tenterà davvero Denise? E soprattutto, lei cederà?

Sui social è già il nuovo tronista mancato

Temptation Island

In attesa delle prossime puntate, Flavio Ubirti è già stato ribattezzato il "tronista mancato" da diversi fan. L'effetto Ubirti è solo all'inizio, ma promette scintille: il mix perfetto di bellezza, mistero e timing televisivo. La miccia è accesa... e il falò potrebbe arrivare molto prima del previsto.