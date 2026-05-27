Uomini e Donne, Ciro Solimeno parla dopo la scelta: "Mi ha fatto male”

Dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio sui social e racconta le emozioni vissute durante il suo percorso, tra critiche, difficoltà e momenti di forte pressione.

La puntata di ieri 26 maggio di Uomini e Donne ha regalato al pubblico uno dei momenti più attesi di questa stagione: la scelta di Ciro Solimeno. Ma oggi, l'ex tronista è tornato a parlare sui social con un messaggio intenso che ha subito attirato l'attenzione dei fan. Nel suo sfogo, Ciro ha ripercorso le difficoltà vissute durante il trono, soffermandosi in particolare sulle critiche ricevute e sull'impatto emotivo che queste hanno avuto su di lui.

Ciro Solimeno e la scelta a Uomini e Donne

L'ex tronista, arrivato nel dating show di Maria De Filippi dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, ha concluso il suo percorso scegliendo la corteggiatrice catanese Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò. Il trono di Ciro Solimeno è stato tra i più commentati degli ultimi mesi. Fin dall'inizio, il tronista ha dovuto affrontare numerose critiche da parte del pubblico social, diviso tra chi lo sosteneva e chi invece metteva in dubbio il suo interesse verso le corteggiatrici.

Lo sfogo social di Ciro Solimeno dopo il trono

Oggi, Ciro Solimeno è tornato sui social con un lungo messaggio dedicato alla sua esperienza nel programma. L'ex tronista ha parlato apertamente delle difficoltà vissute durante il percorso e delle critiche ricevute. "Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno. E questo trono, per me, è stato esattamente questo", ha scritto sul suo profilo.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Le critiche ricevute durante il percorso a Uomini e Donne

Nel suo sfogo, Ciro Solimeno ha raccontato quanto alcune critiche lo abbiano ferito, soprattutto quando gli attacchi erano rivolti non solo al suo percorso televisivo ma anche alla sua persona. "Durante questo percorso ho letto e sentito tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando le critiche andavano oltre il percorso e colpivano direttamente la persona", ha confessato. Parole sincere che hanno subito raccolto il sostegno deu suoi follower, molti dei quali hanno commentato il post incoraggiando il giovane ex tronista.

Ciro Solimeno felice con Elisa Leonardi: "Oggi mi sento vivo"

Nel messaggio condiviso su Instagram, Ciro Solimeno ha poi voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il suo cammino nel dating show di Maria De Filippi. "Questo percorso mi ha fatto crescere tanto. Mi ha aiutato a mettermi in discussione, a ritrovare me stesso, la mia felicità e quella spontaneità che forse avevo perso per strada".

Infine, Ciro Solimeno ha concluso con parole che sembrano confermare la serenità ritrovata accanto alla scelta Elisa Leonardi: "Oggi sono felice. E forse questa è la cosa più bella e importante: capire che le cose più belle arrivano proprio quando meno te le aspetti".