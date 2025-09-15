Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea di nuovo faccia a faccia

Oggi, 15 settembre, gli studi della Fascino hanno accolto una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che dal 22 settembre ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Tra i momenti più intensi della giornata c'è stato senza dubbio il faccia a faccia tra Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea.

Trono Over: Il confronto tra Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea

I due erano usciti insieme nella scorsa stagione, ma la loro storia non ha avuto il lieto fine sperato e si è conclusa lontano dalle telecamere. Durante la registrazione, come raccontano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ruggero ha confessato di conservare bei ricordi e di non voler discutere con Barbara, ammettendo persino di aver avuto il desiderio di abbracciarla.

Gemma Galgani dice addio a Mario ma fa una gaffe

La dama, però, si è mostrata puntigliosa e ha preferito sottolineare le incomprensioni del passato. Alla fine, Barbara ha confermato la sua scelta di rimanere nel parterre per rimettersi in gioco, mentre Ruggero ha deciso di abbandonare lo studio. Per quanto riguarda il Trono Over, al centro dell'attenzione è tornata Gemma Galgani: la dama torinese ha chiuso la conoscenza con Mario Lenti, criticandolo apertamente e arrivando persino a definirlo "grasso".

Martina Cardamone su Instagram

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale: un passo avanti importante

Anche Marina ha interrotto la frequentazione con Mario, che però si è consolato con due nuove dame, Magda e Valeria, con le quali continua la conoscenza. Nuovo focus su Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, la cui conoscenza procede a gonfie vele. L'ex tronista ha dichiarato di voler concentrare le sue attenzioni esclusivamente su Agnese, interrompendo le uscite con Rosanna e Veronica. Tuttavia, non sono mancati gli scontri: Agnese e Rosanna hanno avuto un acceso litigio.

Trono Classico: Flavio fa litigare le corteggiatrici

Il tronista ha portato in esterna Martina Cardamone. Tra i due c'è stata molta sintonia, con un avvicinamento che ha sfiorato il bacio. Flavio Ubirti ha spiegato di voler dare valore a quel gesto e che, sebbene ci fossero i presupposti, preferisce aspettare. Nel frattempo, la corteggiatrice Sara Gaudenzi non ha perso occasione per attaccare sia Martina sia il tronista, alimentando nuove tensioni che animeranno le prossime puntate.