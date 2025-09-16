Uomini e Donne, Rosario Guglielmi lascia: clamoroso addio al trono dopo le dichiarazioni di Lucia

Rosario Guglielmi avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne dopo la rivelazione di Lucia su un incontro intimo, scatenando uno dei colpi di scena più clamorosi della storia del programma.

Nuovo colpo di scena nel dating show di Maria De Filippi: secondo le ultime indiscrezioni, Rosario Guglielmi, nuovo tronista di Uomini e donne e protagonista del primo speciale di Temptation Island, su invito di Maria De Filippi, avrebbe deciso di abbandonare il programma pomeridiano di Canale 5.

Rosario lascia il trono di Uomini e donne

A lanciare il rumor è stato Lorenzo Pugnaloni sui suoi profili Instagram, raccontando che la decisione sarebbe legata a una dichiarazione esplosiva di Lucia Ilardo, la ragazza con cui Rosario era fidanzato all'inizio del docureality. Secondo quanto riportato, Lucia avrebbe confessato alla produzione di aver trascorso momenti intimi con Rosario pochi giorni fa, dopo che il giovane aveva accettato il ruolo di tronista.

La vendetta di Lucia

Ma le rivelazioni non finiscono qui: Pugnaloni parla di una vera e propria vendetta da parte dell'ex fidanzata ai danni di Rosario. La produzione le avrebbe chiesto se voleva scendere nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Guglielmi, che in estate aveva tradito con il tentatore Andrea. Lucia avrebbe accettato prontamente, ma Rosario, a quanto pare, si sarebbe fermamente opposto.

Rosario sul trono di Uomini e donne

Maria De Filippi chiede a Rosario di lasciare il trono

A quel punto, secondo le indiscrezioni, Lucia sarebbe esplosa e, per vendicarsi, avrebbe rivelato alla produzione del programma l'incontro intimo con Rosario, scatenando così la crisi che avrebbe portato il tronista a prendere la drastica decisione di lasciare il programma. Così nella registrazione di oggi Lucia ha raccontato tutto quello che era successo. A questo punto Maria ha chiesto a Rosario di lasciare il trono perchè è ancora legato a Lucia ed il suo trono non avrebbe senso.

Temptation Island: Ari e Valerio tornano insieme

Ma le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni non finiscono qui. Sempre nelle sue storie di Instagram, infatti, si legge che l'ultima edizione di Temptation Island continua a sorprendere: sembra che Ary e Valerio siano tornati insieme.

Durante lo speciale di ieri, l'ex corteggiatrice aveva deciso di lasciare Valerio dopo aver scoperto che lui aveva avuto dei contatti con l'ex fidanzata. Valerio, invece, a Filippo Bisciglia aveva dichiarato: "Andando da solo ho finalmente le idee chiare. Adesso voglio affrontare il dolore per la rottura con Sarah e metabolizzare. Ad oggi voglio voler bene solo a me stesso."