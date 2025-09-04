Uomini e Donne, Mario Adinolfi si candida come opinionista: la risposta di Tina Cipollari è glaciale

Mario Adinolfi, che il pubblico dei reality show ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, è stato uno degli ultimi ospiti della nuova stagione di Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni. Nel corso della chiacchierata, il giornalista ha svelato uno dei suoi sogni segreti: diventare opinionista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Il sogno di Mario Adinolfi: diventare opinionista a Uomini e Donne

Il programma ha da poco avviato le registrazioni delle nuove puntate, i tronisti, che faranno il loro debutto televisivo da lunedì 22 settembre, in studio troveranno i due opinionisti storici: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Accanto a loro siede anche Tinì Cansino, meno incisiva dei colleghi ma sempre puntuale nei suoi interventi. Nonostante questo assetto consolidato, Adinolfi ha dichiarato di voler entrare nello studio come opinionista aggiunto, diventando così una "seconda voce maschile" del programma.

"Vorrei essere Tinì Cansino": la rivelazione che sorprende

Parlando con Pugnaloni, Adinolfi ha confessato: "La mia ambizione professionale? Adesso ti dico il mio sogno, ti faccio una confessione in esclusiva: è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti, come Tinì lo è per Tina".

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Sulla discrezione della potenziale collega, ha aggiunto ironicamente: "Io non starei in silenzio come fa Tinì per gran parte delle puntate. Qualcosina in più la direi, a me scapperebbe sicuramente. Però, se posso dirlo, mi piacerebbe davvero fare la seconda voce di Uomini e Donne".

La reazione (immediata e pungente) di Tina Cipollari

Se dalla conduttrice Maria De Filippi non è arrivato alcun commento alle dichiarazioni di Mario Adinolfi, la reazione dell'opinionista non si è fatta attendere. Attraverso Instagram, Tina Cipollari ha risposto senza troppi giri di parole alla "candidatura" del giornalista, scrivendo: "No grazie, siamo al completo!" Una battuta che sembra chiudere sul nascere ogni possibilità di vedere il giornalista seduto tra gli opinionisti del programma.