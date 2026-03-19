Uomini e Donne: Martina e Gianmarco al concerto, spunta anche Ciro in esterna

Il triangolo, non proprio amoroso, formato da Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continua a catalizzare l'attenzione dei fan di Uomini e Donne, nonostante le loro strade sentimentali sono ormai ben definite. I tre, infatti, sono stati avvistati al Palazzo dello Sport di Roma per assistere al concerto di Gigi D'Alessio. Va però precisato che, ovviamente, non erano insieme.

Il percorso di Gianmarco e Martina

Dopo uno dei troni più intensi degli ultimi anni, Martina ha deciso di vivere la sua storia con la non scelta Gianmarco. I due, infatti, sono attualmente immersi in una specie di luna di miele dopo il fidanzamento ufficiale, mostrando un'intesa sempre più solida.

Ciro sul trono: scelta sempre più vicina

Nel frattempo, Ciro - ex di Martina - è stato chiamato da Maria De Filippi a sedersi sul trono dopo la fine della sua storia con la De Ioannon. Il suo percorso è ormai agli sgoccioli: nelle prossime settimane potrebbe fare la sua scelta finale. Nell'ultima registrazione del dating show ha ristretto il campo a due corteggiatrici: Elisa Leonardi e Martina Calabrò.

Ciro Solimeno

L'incontro inaspettato al concerto di Gigi D'Alessio

I tre protagonisti sono stati avvistati - per pura coincidenza o no - al concerto di Gigi D'Alessio al Palazzo dello Sport di Roma. Il dettaglio curioso? Non erano seduti vicini come è facile immaginare - e probabilmente non si sono nemmeno accorti l'uno dell'altro. Tuttavia, alcuni fan presenti li hanno riconosciuti, condividendo foto e video sui social.

Il giorno prima, sullo stesso palco, era salita anche Maria De Filippi per annunciare che il cantante partenopeo sarà uno dei giudici del serale di Amici - che inizierà sabato 21 marzo - insieme a: Alessandro Cattelan, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

Ciro e Martina Calabrò: indizio sulla scelta?

Il tronista non era solo, a far discutere è soprattutto la presenza di Martina Calabrò al fianco di Ciro durante il concerto. Secondo alcuni fan, questo dettaglio potrebbe non essere casuale: c'è chi ipotizza che si tratti di una sorpresa organizzata dalla corteggiatrice in vista della scelta finale.