Mondiali 2026 al via stasera su Rai 1: scaletta della cerimonia d'apertura e prima partita, Messico-Sud Africa

Stasera su Rai 1 e in streaming su DAZN prende il via il Mondiale 2026 con la cerimonia inaugurale e il match d'apertura Messico-Sudafrica: ecco la scaletta completa dell'evento e gli orari della diretta.

I Mondiali 2026 si accendono ufficialmente questa sera su Rai 1 e in streaming su DAZN con la cerimonia di apertura e la prima partita del torneo, Messico-Sudafrica. Un evento globale seguito da milioni di spettatori che segna l'inizio della competizione più attesa del calcio internazionale. Ecco nel dettaglio la scaletta della serata, tra spettacolo, ospiti e calcio giocato.

Ci siamo. Questa sera prende ufficialmente il via la FIFA World Cup 2026, un'edizione che è già passata alla storia prima ancora del calcio d'inizio. Definito a tutti gli effetti il Mondiale dei Record, sarà il primo a vantare ben 48 squadre partecipanti, il primo a essere co-ospitato da tre nazioni - Messico, Stati Uniti e Canada - e, di conseguenza, il primo a prevedere ben tre cerimonie d'apertura distinte, una per ciascun paese ospitante.

I riflettori di oggi si accendono tutti sull'iconico Estadio Azteca di Città del Messico (rinominato ufficialmente Mexico City Stadium per il torneo), che diventerà il primo stadio nella storia del calcio a ospitare tre partite inaugurali dei Mondiali.

Il collegamento televisivo per la cerimonia inizierà alle 19:30 su Rai 1, circa 90 minuti prima della partita inaugurale. Lo spettacolo promette di fondere le profonde radici culturali del Messico con una parata di popstar globali di primissimo livello.

La scaletta della Cerimonia d'apertura

Shakira & Burna Boy: Saranno le superstar assolute della serata. Canteranno per la prima volta dal vivo Dai Dai, l'inno ufficiale di FIFA World Cup 2026. Per Shakira si tratta dell'ennesima conferma come regina indiscussa delle colonne sonore calcistiche, la sua Waka Waka fu scelta come inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2010, che si sono svolti in Sudafrica.

Sul palco si alterneranno il re del reggaeton J Balvin e la stella sudafricana Tyla (un perfetto ponte musicale con la squadra sfidante di stasera). La tradizione locale sarà rappresentata da icone della musica latina come Alejandro Fernández, Lila Downs, Belinda, Danny Ocean, la leggendaria rock band Maná e i ritmi trascinanti de Los Ángeles Azules.

Lo show non si limiterà alla musica pop. La FIFA ha confermato che la prima parte dello spettacolo celebrerà il patrimonio indigeno messicano e i balli folkloristici moderni, trasformando il campo in un mosaico di luci e colori. Sul palco ci sarà anche Andrea Bocelli, come annunciato dall'account ufficiale instagram Fifa World Cup.

La Partita Inaugurale: Messico - Sudafrica

Subito dopo la cerimonia, alle ore 21:00 sempre su Rai 1 e in streaming su DAZN. spazio al calcio giocato con il debutto del Gruppo A. La sfida tra Messico e Sudafrica è un suggestivo remake della partita inaugurale del Mondiale 2010 (famosa per il gol di Tshabalala e il pareggio di Rafael Marquez al 79° per 1-1). Davanti agli oltre 80.000 spettatori dell'Azteca, la nazionale messicana guidata da Javier Aguirre cercherà di sfruttare l'infuocato fattore campo per conquistare i primi 3 punti del torneo.