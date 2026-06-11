Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali dell'11 giugno

Enrico Papi conduce Sarabanda Celebrity su Italia 1: in gara Marcella Bella, LDA, Aka7even, Alba Parietti e altri vip tra sfide musicali, giochi di memoria e il decisivo 7X30 finale.

Torna questa sera, giovedì 11 giugno in prima serata su Italia 1, uno dei format più riconoscibili e amati della televisione italiana: Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Il programma continua a riportare sullo schermo tutta l'energia dello storico quiz musicale che ha fatto la storia dell'intrattenimento televisivo, aggiornandolo però con un taglio più moderno, dinamico e spettacolare.

Il cuore dello show resta invariato: la musica. Ma a cambiare è il ritmo della gara, che diventa ancora più serrato e coinvolgente. Tra hit da riconoscere in pochi secondi, giochi di memoria e intuizioni improvvise, sfide che mettono alla prova anche i concorrenti più esperti, il programma costruisce una sfida continua fatta di colpi di scena e ribaltamenti di punteggio. Il tutto conduce verso il momento più atteso della serata: il leggendario 7X30 finale, la prova decisiva che può ribaltare ogni risultato.

Le squadre e i giochi della quarta puntata

In questa nuova puntata, otto celebrità si confronteranno in due squadre da quattro, pronte a sfidarsi tra musica, ricordi e strategia. Non si tratta solo di riconoscere brani, ma anche di dimostrare prontezza, sangue freddo e capacità di lavorare in squadra sotto pressione.

Da una parte scenderanno in campo Marcella Bella, LDA, Aka7even e Sergio Friscia, pronti a giocare una partita all'insegna dell'energia e dell'esperienza televisiva. Dall'altra parte invece troveremo un team altrettanto competitivo composto da Alba Parietti, Anna Safroncik, Stefano Corti e Helena Prestes, pronti a giocarsi ogni punto fino all'ultimo secondo.

La formula del programma alterna momenti di gioco puro a parentesi di intrattenimento e leggerezza, creando un equilibrio che ha sempre caratterizzato il successo di Sarabanda. Le prove sono pensate per valorizzare non solo la conoscenza musicale, ma anche l'istinto e la capacità di ricordare dettagli e melodie spesso legate alla cultura pop italiana e internazionale.

Sarabanda Celebrity continua così a proporre un mix collaudato e vincente: grandi successi della musica italiana e internazionale, ospiti famosi e dinamiche di gioco rapide, coinvolgenti e ricche di colpi di scena. Il format, che la scorsa settimana ha ottenuto 981.000 spettatori e il 7,2% di share, conferma la sua capacità di unire nostalgia e intrattenimento contemporaneo, mantenendo vivo lo spirito dello storico game show e rinnovandolo per il pubblico di oggi.