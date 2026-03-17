Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora a cena insieme: ritorno di fiamma

La coppia di Uomini e Donne torna a far parlare di sé: Alessio e Debora hanno condiviso una cena insieme e mostrano nuovamente la loro intesa, tra sorrisi e momenti di complicità.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alessio Pili Stella e Debora avrebbero ricominciato a frequentarsi dopo la precedente rottura. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non solo si sono ritrovati uno di fronte all'altro al centro dello studio, ma sarebbero anche usciti a cena insieme, confermando il ritorno di complicità.

La cena che conferma il riavvicinamento tra Alessio e Debora dopo la rottura in studio

A lanciare la news è stata Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto dei due durante la serata, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma, dopo le divergenze di alcune settimane in seguito a una confessione del cavaliere durante una puntata del dating show di Maria de Filippi.

La rottura era avvenuta in seguito alle tensioni tra Alessio, Debora e Rosanna Siino: durante una seduta al centro dello studio, Alessio aveva dichiarato di aver avuto rapporti intimi con Debora e, il giorno successivo, con Rosanna. Questo aveva portato le due dame a interrompere la frequentazione con il procuratore sportivo. Mentre Rosanna ha deciso di non perdonare, Debora ha scelto di dare una seconda possibilità ad Alessio e oggi la situazione sembra essersi risolta positivamente.

Uomini e donne: Debora

L'esterna in SPA e il confronto in studio sul misterioso bacio

Già nelle precedenti registrazioni, Alessio e Debora avevano raccontato di una loro esterna trascorsa in una SPA, tra momenti di complicità e divertimento. Tuttavia, era nata una piccola controversia: Alessio confermava un bacio con Debora, mentre la dama negava. La situazione aveva generato tensione in studio e un confronto tra i due.

Alessio e Debora confermano il ritorno di fiamma

Sempre grazie alle anticipazioni, si apprende che ieri Rosanna Siino ha iniziato una nuova frequentazione con il cavaliere Michele, con il quale ci sarebbe stato anche il primo bacio. Alessio Pili Stella e Debora hanno ufficializzato la loro nuova frequentazione, confermando che tra loro la storia non è ancora finita.