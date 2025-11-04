Uomini e Donne, Martina De Ioannon ammette la storia con Gianmarco e si contraddice su Verissimo

Oggi a Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso secondo confronto tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ma questa volta in studio era presente anche Martina De Ioannon, che nella precedente occasione aveva preferito non partecipare. L'ex tronista, infatti, aveva giustificato la sua assenza spiegando che i suoi genitori non avrebbero approvato un confronto diretto con Ciro.

Martina De Ioannon rompe il silenzio e torna da Maria De Filippi

Martina, dopo le critiche ricevute dagli opinionisti, questa volta ha deciso di presentarsi, per dire la sua verità e chiarire la sua posizione. Di fronte all'ex fidanzato Ciro Solimeno, la De Ioannon ha confermato la sua attuale relazione con Gianmarco Steri, ammettendo di essere "all'inizio di una storia" e non di una frequentazione come aveva detto Gianmarco.

Le dure critiche degli opinionisti di Uomini e donne

A quel punto è intervenuta Tina Cipollari, che non ha risparmiato commenti pungenti: "Ma perché questa novità di girare intorno alla cosa? Dite che siete una coppia, arrivederci e grazie. Chi se ne frega. Cercate termini adeguati per dire che state insieme. Se due persone condividono tanti momenti della loro giornata, è ovvio che non si tratta solo di amicizia."

Martina e Gianmarco

Anche Gianni Sperti ha espresso la sua opinione, criticando la coppia per le tempistiche: "Io penso, Gianmarco, che per la tempistica hai preferito dire che vi stavate solo frequentando. Dato che fino a pochi giorni prima Martina stava ancora con Ciro." A questo punto, tra Martina e Ciro è nato un acceso confronto. L'ex tronista ha raccontato come è avvenuto il riavvicinamento con Gianmarco. Nonostante questo, Tina e Gianni non hanno mollato la presa, convinti che tra i due ci fosse del tenero già da tempo.

La frase di Martina su Verissimo che riaccende i sospetti

Martina e Gianmarco, tuttavia, si sono difesi, spiegando di aver ripreso a vedersi solo dopo essersi entrambi ritrovati single. Nel corso della puntata, però, è emerso anche un dettaglio interessante: Martina si è lasciata sfuggire che, durante la sua intervista con Ciro a Verissimo, andata in onda pochi giorni dopo la scelta, quando ha visto entrare in studio le ragazze arrivate per corteggiare Gianmarco, forse era già pentita della sua decisione - proprio come avevano ipotizzato alcuni utenti sui social.

Una scivolata che, secondo molti, dimostra come Martina De Ioannon non sia mai stata realmente presa da Ciro, nonostante nei mesi successivi la ragazza avesse dichiarato in alcune dirette social di voler cercare casa con lui. Alla fine del confronto Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro Solimeno che ha accettato suscitando l'entusiasmo degli opinionisti.