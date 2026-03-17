Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno svela chi porterà alla scelta

Oggi, martedì 17 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di tensione nel Trono Over, dove Gloria Nicoletti ha fermato un cavaliere che stava per abbandonare. Nel Classico Ciro ha annunciato le due corteggiatrici che porterà alla scelta finale. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Trono Over: Elena e Massimo: esclusiva o nuove conoscenze?

La registrazione di oggi di Uomini e Donne si apre con grandi novità nel parterre delle dame e dei cavalieri. Elena ha incontrato Massimo, una new entry, che le ha già concesso l'esclusiva. Tuttavia, la dama ha dichiarato di voler continuare a conoscere anche altri uomini. Massimo le ha fatto recapitare un grande mazzo di rose, mentre un altro cavaliere arriva in studio proprio oggiper presentarsi alla dama. Non manca l'intervento di Tina Cipollari, che attacca Elena per aver accettato anche il numero di altri, tra cui quello di Antonio.

Nicola e Giada: possessività e nuovi arrivi

Nel frattempo, Nicola continua a frequentare Giada, ma la dama si lamenta della sua eccessiva possessività. Per lui arriva una nuova dama, che decide di rimanere, aggiungendo ulteriori dinamiche al suo percorso.

Gloria Nicoletti

Alessandro e Gloria: un percorso inaspettato

Al centro dello studio anche Alessandro, ex frequentatore di Marta, che aveva manifestato l'intenzione di abbandonare il programma. La dama Gloria Nicoletti lo ferma, interessata a conoscerlo meglio, e Alessandro decide quindi di rimanere.

Ciro Solimeno: chiarimenti e scelte imminenti

Infine, importanti aggiornamenti arrivano anche dal trono di Ciro Solimeno: dopo l'ultima registrazione, il cavaliere ha raggiunto Martina in camerino per chiarire, senza alcun bacio ma con abbracci. In studio, Alessia Antonetti decide di eliminarsi spontaneamente e Ciro la lascia anbdare e dichiara che sceglierà tra Martina ed Elisa.