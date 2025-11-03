Uomini e Donne, Ciro Solimeno sul trono dopo il confronto con Martina De Ioannon

Dopo il confronto con Martina, Ciro Solimeno diventa il nuovo tronista di Uomini e Donne, sedendosi sul trono rosso accanto a Flavio, Sara e Cristiana.

Oggi pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, è stata registrata a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fanpage, Martina De Ioannon è tornata in studio dopo il no della scorsa settimana per confrontarsi con il suo ormai ex fidanzato Ciro Solimeno, con loro c'era anche Gianmarco Steri. Al termine del faccia a faccia, Maria De Filippi ha proposto a Ciro di essere un nuovo tronista.

Il ritorno in studio di Martina e il confronto con Ciro Solimeno

La giovane insieme a Gianmarco Steri, ha spiegato la loro attuale situazione sentimentale: entrambi si stanno frequentando dopo aver chiuso le rispettive relazioni nate nel dating show. Durante il confronto con Ciro Solimeno, Martina ha chiarito alcuni punti importanti della loro storia, permettendo a entrambi di fare chiarezza sul loro rapporto. Sembra che non fosse presente Cristiana, che starebbe uscendo con Raul Dumitras, ex di Martina

La proposta di Maria De Filippi e il nuovo trono di Ciro

Al termine dell'incontro, Maria De Filippi ha rivolto a Ciro Solimeno una proposta inaspettata: diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il napoletano ha accettato e si è subito seduto sul trono rosso, suscitando l'entusiasmo di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nella scorsa edizione la conduttrice fece lo stesso a Gianmarco Steri, quando Martina preferì lasciare il programma con Ciro.

Martina De Ioannon

Cosa era successo la scorsa settimana

Secondo quanto riferito da Gianmarco Steri la scorsa settimana, Martina aveva deciso di non presentarsi in studio perché i suoi genitori non avrebbero approvato il confronto con Ciro, soprattutto dopo alcune interviste in cui lui aveva rivelato dettagli sulla loro intimità.

Gianmarco aveva ribadito che tra lui e Martina non c'è un fidanzamento, ma solo una frequentazione, nonostante i baci pubblici mostrati a eventi come X Factor. Cristina, inizialmente rimasta in disparte, non ha trattenuto il suo disappunto verso Gianmarco, accusandolo di non averla mai trattata come una vera fidanzata.