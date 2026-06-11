Grande Fratello Vip, la Porta Rossa si riapre per una reunion: si potrà seguire da casa?

A poche settimane dalla fine dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, la celebre Porta Rossa è pronta a riaprirsi per una serata speciale. Gli ex concorrenti si ritroveranno infatti nella Casa per una reunion privata che coinvolgerà anche parte dello staff del programma. La notizia ha acceso la curiosità dei fan, soprattutto dopo alcune indiscrezioni circolate sui social e su Mediaset Infinity. Ma l'evento sarà visibile da casa oppure resterà riservato ai soli partecipanti?

A rivelare il ritorno dei Vip nella Casa è stata Adriana Volpe, che dopo aver incuriosito i suoi follower con alcuni indizi social ha svelato il significato del misterioso rebus. Nei giorni scorsi, la conduttrice aveva pubblicato su X una serie di emoji - tra cui un cocco, una fetta di torta, una porta, un letto e una ballerina - invitando i fan a trovare la soluzione.

Adriana Volpe svela il rebus: "Si torna dentro la Casa del Grande Fratello"

Successivamente è stata la stessa Adriana Volpe a spiegare il significato del messaggio: oggi, giovedì 11 giugno, gli ex concorrenti del Grande Fratello, insieme al cast e allo staff del programma conclusosi poche settimane fa, si ritroveranno nella Casa dei Lumina Studios per una speciale reunion.

"Voglio dare la soluzione al rebus, perché è successa una cosa incontrollabile", ha raccontato la conduttrice sui social. "Chi si aspettava che un semplice rebus pubblicato su Instagram e X potesse creare tanto clamore? È incredibile, soprattutto considerando che ormai sono in tanti a fare i rebus. Comunque oggi sgancio la bomba: giovedì 11 giugno si torna dentro la Casa del Grande Fratello. Ci sarà un party riservato a noi e, per l'occasione, la Porta Rossa si aprirà solo per noi".

Per una sera, quindi, la Casa più famosa d'Italia tornerà ad accogliere i suoi protagonisti, ma senza le telecamere che da sempre raccontano ogni momento della loro convivenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il mistero del "Stay Tuned" su Mediaset Infinity: nessuna diretta prevista

Nelle scorse ore sui social aveva iniziato a circolare anche uno screenshot della pagina della diretta del Grande Fratello su Mediaset Infinity con la scritta "Stay Tuned". Un dettaglio che aveva alimentato le speranze dei fan di poter seguire in streaming la reunion.

In realtà, secondo quanto spiegato da Adriana Volpe, non è prevista alcuna diretta e la serata resterà privata. Lo screenshot sarebbe stato soltanto il risultato di un errore tecnico e non l'anticipazione di una riapertura delle telecamere.

Come spesso accade in queste occasioni, però, molti degli ex protagonisti del reality condivideranno probabilmente foto e video sui propri profili social. Un modo che permetterà comunque ai fan di sbirciare dietro le quinte della reunion e rivivere, almeno in parte, l'atmosfera del Grande Fratello.