Uomini e Donne anticipazioni: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ecco perchè si sono lasciati

Alla seconda registrazione di Uomini e Donne, hanno partecipato molti volti familiari del dating show condotto da Maria De Filippi. Si è assistito al ritorno di Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Federico Nicotera, insieme a Carola Carpanelli. Quest'ultima coppia, che si era formata all'interno del programma, ha condiviso i motivi della loro rottura, fornendo spiegazioni sulla fine della relazione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Attraverso la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, veniamo a sapere che Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non hanno partecipato alla registrazione di Uomini e Donne. Non è stata fornita alcuna spiegazione per la loro assenza in studio, nonostante siano dei cavalieri storici del programma. Circa la mancanza di Incarnato, nel corso di queste settimane, sono circolate speculazioni secondo le quali potrebbe essere stato escluso dal programma a causa della sua propensione al trash. Questa teoria ha suscitato la rabbia di Incarnato, che ha risposto con forza attraverso i social media.

Come aveva promesso alcune settimane fa, Tina Cipollari è tornata in forma combattiva e ha subito avuto un litigio con Elio Servo. Durante una scena esterna con Aurora, Elio ha definito Tina "pazza", scatenando la reazione dell'opinionista. Nel frattempo, Gemma Galgani è uscita con Tony e Maurizio. Durante l'esterna, Maurizio si è presentato con un girasole che si era appassito a causa del lungo viaggio da Pistoia a Roma. Gemma ha dichiarato di voler continuare a vedere solamente Maurizio, nonostante le battute a doppio senso che sono nate attorno al girasole appassito.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli la fine della loro storia

Secondo quanto riportato sul blog di Isaechia, Maria De Filippi ha accolto in studio anche Federico Nicotera, insieme a Carola Carpanelli. L'ex tronista ha spiegato che la loro relazione è terminata inaspettatamente. Carola sarebbe andata via senza salutare nessuno, incluso la madre e la sorella di Federico, con cui aveva instaurato un buon rapporto. La giovane ha spiegato che si sentiva soffocata dalla gelosia dell'ex fidanzato. Nel periodo successivo alla rottura, Federico ha cercato di riconciliarsi, ma Carola ha deciso di non voler più avere a che fare con lui.

Poche settimane fa i due erano stati visti insieme ma, nonostante le speranze dei fan, la loro relazione non è ripresa