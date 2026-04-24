Uomini e Donne: Sebastiano rincorre Simona ed esce con lei dal programma, ma è una farsa!

Una puntata sorprendente, quella del 23 aprile, di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco: protagonisti della giornata le dame e i cavalieri del Trono Over con una coppia che ha lasciato lo studio insieme.

Sebastiano e Simona lasciano insieme il programma

La puntata di Uomini e Donne si è aperta con alcuni dei protagonisti più discussi delle ultime settimane: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due erano rimasti in sospeso dopo un episodio che aveva fatto molto discutere, quando Elisabetta aveva accusato un malore ed era stata soccorsa proprio dal cavaliere.

Dopo quel giormo, tra Elisabetta e Sebastiano erano intercorse diverse chat. Secondo la dama, quei messaggi rappresentavano il segnale di un riavvicinamento, mentre il cavaliere ha sempre sostenuto una versione completamente diversa, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Simona Cannata

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 aprile 2026, Elisabetta è arrivata in studio mostrando le chat stampate, convinta che dimostrassero chiaramente l'esistenza di un sentimento tra lei e Sebastiano. Una situazione che ha messo in forte difficoltà Simona Cannata, che nel frattempo stava frequentando il cavaliere.

Sentendosi coinvolta in una dinamica che non le apparteneva, Simona ha deciso di lasciare lo studio in lacrime. Subito dopo, Sebastiano ha raggiunto Simona dietro le quinte e, dopo un confronto, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Tuttavia, come rivelano le anticipazioni e alcuni contenuti condivisi sui social da Elisabetta, la conoscenza tra Simona e Sebastiano sarebbe durata pochissimo. Pochi giorni dopo, infatti, il cavaliere ha lasciato il programma insieme proprio a Elisabetta, ribaltando completamente la situazione.

Tini Cansino

Uomini e Donne oggi: scontro tra Marina e Tina Cipollari

Spazio anche a Marina Brocchetta, protagonista di un nuovo acceso scontro con Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama sta frequentando Giancarlo, ma secondo Tina non sarebbe realmente interessata a lui. A dimostrarlo, secondo l'opinionista, il fatto che i due si siano visti pochissimo.

Da qui è nata l'ennesima discussione in studio, con toni piuttosto accesi tra Marina e Tina. Al culmine del confronto, Marina ha deciso di reagire in modo plateale, concedendo un momento decisamente sopra le righe: ha ballato da sola al centro dello studio. A chiudere il quadro è intervenuta anche Tinì Cansino, che ha accusato Marina di non essere sincera. L'opinionista ha infatti ricordato che in passato la dama aveva già baciato alcuni cavalieri, come Arcangelo, smentendo quindi le sue dichiarazioni.