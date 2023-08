Uomini e donne: Brando il tronista sarebbe fidanzato, ecco le segnalazioni

Inizia male la nuova stagione di Uomini e Donne: secondo numerose segnalazioni uno dei due tronisti, Brando, sarebbe fidanzato. Il giovane, un ragazzo di 22 anni proveniente da Treviso, potrebbe avere una relazione con una ragazza di nome Alice Salvadori. Tuttavia, Alice ha risposto sui social network smentendo queste illazioni, anche se successivamente ha cancellato il suo post.

Brando è il primo dei tronisti presentati da Uomini e Donne pochi giorni fa. Proprio su di lui sono arrivate le segnalazioni degli utenti inviate a Deianira Marzano e riportate dalla pagina Instagram Very Inutil People, che ha ricevuto ulteriori conferme in merito. Sembra che Brando ed Alice siano fidanzati da un pò di tempo e addirittura avrebbero fatto insieme una crociera in Egitto quest'estate. Questo sarebbe accaduto proprio mentre Brando stava partecipando alle selezioni per Uomini e Donne.

Le segnalazioni su Brando di Uomini e donne

Tra i post ricevuti si può leggere:: "Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata" e "Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora". Una delle segnalazioni aggiunge nuovi elementi: "Su quello che mi dice lei metterei la mano sul fuoco. Poi lei aveva anche messo delle storie con il canale che hanno preso insieme poco tempo fa (una/due settimane fa). Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c'è lui che i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembrerebbe strano".

La replica di Alice

Chiamata in causa dagli utenti, Alice Salvadori ha scritto: "Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati". Il post, originariamente condiviso nelle storie di Instagram, è stato cancellato poco dopo la sua pubblicazione.