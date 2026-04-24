Uomini e Donne: Alessio Pili Stella chatta con Rosanna, la reazione di Debora

Nella puntata del 24 aprile, Alessio Pili Stella finisce al centro dello studio dopo una chat di tre ore con Rosanna. Debora non ci sta e scoppia il confronto acceso davanti agli opinionisti.

Nella puntata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, non sono mancati momenti di tensione, con l'attenzione concentrata tutta sulle dame e i cavalieri del Trono Over. In studio, come sempre, presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino

Alessio Pili Stella al centro dello studio

Protagonista dell'ultimo appuntamento settimanale è stato Alessio Pili Stella, che si è accomodato al centro studio per chiarire la sua posizione dopo una discussione accesa con Debora Bragetti. Il motivo dello scontro riguarda alcuni messaggi inviati da Alessio a Rosanna Siino, dopo la fine della frequentazione tra quest'ultima e Arnaldo. Non si sarebbe trattato di un semplice scambio di saluti: come sottolineato con una punta di malizia da Rosanna, i due avrebbero chattato per circa tre ore, neanche fossero due adolescenti.

Le accuse e la difesa di Alessio

Per difendersi dalle accuse di Debora, il cavaliere ha cercato di ribaltare la situazione con argomentazioni apparse poco convincenti. Il cavaliere ha infatti accusato la dama di avere ancora i contatti degli ex nel telefono e, soprattutto, di non avergli mai permesso di controllare il cellulare.

Alessio Pili Stella

Una richiesta che ha lasciato perplessi sia il pubblico che gli opinionisti. In particolare, Gianni Sperti ha sottolineato come un simile discorso potrebbe avere senso solo all'interno di una relazione consolidata, non certo in una conoscenza ancora in fase iniziale.

Alessio e Debora lasceranno Uomini e donne insieme?

Secondo Gianni, Alessio sembrerebbe pronto anche a lasciare il programma insieme a Debora. Il cavaliere, infatti, ha ammesso che, qualora la dama decidesse di abbandonare il dating show, lui sarebbe disposto a seguirla. Una dichiarazione che arriva proprio a ridosso della fine della stagione, periodo in cui spesso diverse coppie decidono di uscire insieme dal programma. Non è raro, però, che queste relazioni si interrompano durante l'estate, con un ritorno a settembre nel parterre di Uomini e Donne.