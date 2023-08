Uomini e Donne, Tina Cipollari cacciata da Pier Silvio Berlusconi? Ecco la verità

Come accade ogni estate, anche quest'anno si sono diffuse voci riguardanti un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Secondo i rumors, sempre più persistenti, sembra che la storica opinionista sia stata contattata direttamente da Pier Silvio Berlusconi. L'AD, seguendo la nuova direzione editoriale di Mediaset, avrebbe esortato Tina a ridurre la componente trash nel suo contributo al programma. Ecco qual è stata la reazione dell'opinionista del dating show a queste voci.

In questa stagione, Pier Silvio Berlusconi ha adottato una nuova strategia orientata all'eliminazione del contenuto "trash" dai reality show e dai programmi trasmessi su Mediaset. La prima trasmissione a sperimentare questa rinnovata politica aziendale è il Grande Fratello.

Una delle principali novità del programma di Alfonso Signorini è la selezione dei concorrenti: non saranno scelti influencer provenienti dal variegato mondo del web, come accadeva in passato. Inoltre, l'opinionista sarà esclusivamente da Cesara Buonamici, che prende il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Anche Giulia Salemi, voce influente nel mondo online, non farà parte del programma quest'anno; al suo posto, la figura di riferimento del mondo digitale sarà Rebecca Staffelli.

Nei giorni scorsi si è parlato di un intervento di Pier Silvio Berlusconi anche nei programmi di Maria De Filippi. Sembra che l'energia e l'esuberanza di Tina Cipollari non siano del tutto gradite al vertice di Mediaset, che avrebbe espresso il desiderio che l'opinionista si moderasse. Altrimenti, potrebbe esserci la possibilità di un allontanamento dal programma.

Cosa ha detto Tina Cipollari sul suo futuro a Uomini e Donne

Stanca di queste voci, oggi Tina Cipollari le ha smentite con un post condiviso nelle sue storie di Instagram. Ecco cosa ha scritto l'opinionista del programma: "Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto 'Tina troppo trash', 'Pier Silvio caccia Tina', 'Tina fuori da Uomini e Donne', 'Mediaset decide di dare un taglio all'opinionista di Maria De Filippi'. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest'anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio".

Contro Tina Cipollari era intervenuto anche Giorgio Manetti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani, intervistato da Tag24 aveva definito Tina una bulla. "Se l'indirizzo è quello sono dalla parte di Pier Silvio - aveva detto riferendosi al possibile addio della Cipollari dal programma - non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv".