Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli visti insieme dopo la crisi (VIDEO)

I fan di Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono eccitati poiché sembra che la coppia formata durante l'ultima edizione di Uomini e Donne possa aver risolto i suoi problemi. Nonostante la rottura annunciata un mese fa, i due si sono riavvicinati e sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza.

Il trono di Federico Nicotera e della sua corteggiatrice Carola Carpanelli è stato uno dei più amati nell'ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo essersi congedati dal dating show di Maria De Filippi, la coppia ha deciso di convivere a Roma.

Sembrava che la loro storia stesse procedendo alla grande, finché, circa un mese fa, Federico e Carola hanno annunciato la fine della loro relazione. "Abbiamo idee differenti che non siamo riusciti a conciliare", ha dichiarato la ragazza, volendo anche smentire le voci che circolavano su presunte influenze esterne.

"Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo - aveva fatto sapere Federico - Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo", invitando i fan A non speculare sulla loro storia.

Nelle ultime ore, secondo le segnalazioni che circolano sul web, accompagnate da un video, Federico e Carola sono stati avvistati insieme. La ragazza si trovava in un salone di bellezza, e lui l'ha raggiunta poco dopo. Per ora, i diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento e non hanno pubblicato nessuna foto dell'incontro sui loro profili social.