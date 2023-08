Uomini e Donne: Armando Incarnato fuori? Ecco la verità

Secondo alcune voci di corridoio, la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe prescindere dalla partecipazione di alcuni dei cavalieri storici, tra cui Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Questa decisione sembrerebbe essere correlata alla nuova direzione editoriale introdotta da Pier Silvio Berlusconi, che non favorisce la presenza di personaggi che tendono a promuovere contenuti di tipo trash all'interno dei programmi. Tuttavia, oggi Armando ha scelto di affrontare queste voci e di smentirle. Ecco le sue parole.

Prima di Armando sembrava che Maria De Filippi dovesse fare a meno di Tina Cipollari, poi è stata la storica opinionista a smentire le voci, la stessa cosa ha fatto oggi Incarnato e le sue parole, come suo costume, non sono state tenere.

La smentita di Armando Incarnato

"Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare. Resto in vacanza fino a quando ne ho voglia, nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come tantomeno il quando. Applicate un minino mi coscienza al vostro lavoro e fate attenzione a ciò che scrivete sul mio conto", il cavaliere si riferisce a chi ha messo in giro le voci sul suo addio forzato al programm.a

Lo sfogo di Armando Incarnato è continuato: "Grazie alla vostra mania di grandezza e alla voglia che avete di far credere agli utenti che sapete tutto su tutti una persona a me molto cara sta crescendo con un'idea sbagliata nei miei confronti", ha detto riferendosi, probabilmente, alla figlia Michelle. "Io non sono il vostro business e soprattutto non sono quello descritto nei vostri articoli. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l'orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto non avrò rispetto di niente e di nessuno!".

Una smentita che ricorda quella di Tina Cipollari: "Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest'anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto", aveva affermato l'opinionista.