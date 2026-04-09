Uno sbirro in Appennino da stasera su Rai 1: trama, cast, quante sono le puntate della fiction

Claudio Bisio e Valentina Lodovini si ritrovano in Uno sbirro in Appennino, la fiction che comincia stasera su Rai 1 in prima serata e che porterà il pubblico nella vita di un nuovo commissario, Vasco Benassi, sull'Appennino emiliano

Al via stasera su Rai 1, alle 21:30 subito dopo Affari Tuoi, Uno sbirro in Appennino, la nuova serie targata Rai Fiction e Picomedia, con un protagonista d'eccezione come Claudio Bisio.

Creata da Fabio Bonifacci, diretta da Renato De Maria, la fiction, un poliziesco con toni da commedia, ci porta in una location ancora poco frequentata dalla TV: l'Appennino emiliano.

Uno sbirro in Appennino: la trama completa della prima puntata

Nel primo episodio, intitolato Delitto o pregiudizio?, il pubblico farà subito la conoscenza di Vasco Benassi, trasferito a Muntagò per una decisione del questore che il commissario vive come una punizione. Ritrova vecchi amici e familiari, certo, ma il ritorno al paese natale risveglia in lui ricordi dolorosi.

Benassi si ritrova presto coinvolto in un caso di morte sospetta: Renato Pinardi, un anziano del borgo di Ca' Pasello, viene trovato morto nella sua casa. La badante di Renato, Karina, una donna bielorussa dal passato misterioso, diventa la principale sospettata.

Parallelamente, Benassi si riavvicina a Nicole Poli, sindaca di Bologna e sua vecchia fiamma che lo coinvolge in un mistero legato allo strano comportamento del figlio Magico. Questo riavvicinamento risveglia sentimenti sopiti in Benassi, che si trova anche a riflettere sul suo passato.

Nell'episodio 2, I segreti del pozzo, Amaranta, giovane agente della squadra di Benassi, si avvicina a Magico, ragazzo enigmatico coinvolto in attività illecite. Fingendo un interesse per lui, Amaranta scopre una piantagione di marijuana nascosta nei boschi e arresta il ragazzo, dimostrando la sua determinazione.

Questo arresto crea tensioni tra Benassi e Nicole, madre di Magico, che accusa il commissario di aver usato Amaranta per incastrare suo figlio. Nel frattempo, le indagini sulla morte di Renato prendono una svolta inaspettata.

Claudio Bisio e Valentina Lodovini di nuovo insieme nel cast

Torna in TV con un ruolo da protagonista Claudio Bisio, che interpreta il commissario Vasco Benassi, 60 anni circa, investigatore esperto, ma spesso impulsivo e poco incline a seguire le regole. Abituato alla frenesia della città, il trasferimento a Muntagò lo costringe a confrontarsi con i suoi demoni personali e con un passato misterioso.

Accanto a lui c'è la giovane Chiara Celotto nei panni di Amaranta Palomba, giovane poliziotta ambiziosa e determinata. Amaranta è una figura chiave nella squadra di Benassi. Nonostante la sua inesperienza, dimostra coraggio e perspicacia, guadagnandosi il rispetto del commissario.

Valentina Lodovini è invece Nicole Poli, neoeletta sindaca di Bologna, originaria di Muntagò e vecchia fiamma di Benassi. Nicole è una donna forte e determinata, ma anche vulnerabile. È una madre preoccupata per il comportamento del figlio Magico, che inspiegabilmente ha cambiato vita. Si trova spesso in contrasto con Benassi, soprattutto quando le loro vite personali e professionali si intrecciano.

Con loro nel cast ci sono Lorenzo Minutillo (Il Magico), Elisa D'Eusanio (Gaetana), Michele Savoia (Fosco), Ivan Zerbinati (Bruno) e Jacopo Dei (Macchio).

Quante sono le puntate di Uno sbirro in Appennino

La fiction con Claudio Bisio è composta da 8 episodi che Rai 1 manderà in onda di giovedì, nel corso di 4 prime serate. Salvo cambiamenti nei palinsesti, dunque, la puntata finale dovrebbe andare in onda il 30 aprile.

Sarà possibile seguire Uno sbirro in Appennino il giovedì sera in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand. Sulla piattaforma è stata inoltre rilasciata in anteprima la prima puntata, a due giorni dal passaggio in TV.

Al momento Uno sbirro in Appennino non è stata ancora rinnovata per una eventuale seconda stagione.